Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Qafar Ağayev17:46 - Bu gün
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) əməkdaşları Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində fəaliyyət göstərən və Südabə Allahverən qızı Əsgərovaya məxsus olan marketdə yoxlama aparıblar.

Bu barədə 1news.az-a AQTA-nın İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, baxış zamanı marketdə satışa təqdim edilən “Banketnaya” əmtəə nişanlı alkoqollu içkilərin saxta olduğu və mənşəyi məlum olmayan spirtdən hazırlandığı müəyyən edilib. Məhsullardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib və icrası məcburi göstərişlər verilib, məhsullar satışdan kənarlaşdırılıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.

