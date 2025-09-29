 MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Qafar Ağayev14:56 - Bu gün
MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

29 sentyabr tarixində Medianın İnkişafı Agentliyində (MEDİA) II Azərbaycan – Özbəkistan Media Forumunda iştirak məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Medianın İnkişafı Agentliyindən məlumat verib.

Görüşdə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında media sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üzrə “Yol Xəritəsi”ndən irəli gələn məsələlərin icrasından bəhs edib, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən media sferasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, qarşılıqlı təcrübə və informasiya mübadiləsi, birgə layihələrin təşkili, həmçinin peşəkar kadrların inkişafına yönəlmiş təşəbbüslər əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə xidmət edir.

Özbəkistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Özbəkistan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya şöbəsinin sektor müdiri Dilşod Saidjanov Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin medianın inkişafı sahəsində də mühüm nəticələr verdiyini qeyd edib, informasiya mübadiləsinin intensivləşməsi və birgə media layihələrinin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O bildirib ki, ənənəvi media forumlar iki qardaş ölkənin media sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirmək və gələcək hədəfləri birgə planlaşdırmaq baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Paylaş:
122

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

İdman

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Cəmiyyət

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü

Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTO

Bu gün, 19:19

Əli Əsədov Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 17:53

Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

Bu gün, 17:43

Azərbaycan III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb - FOTO

Bu gün, 17:20

Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 17:16

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:11

Leysan, qar, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:47

Azərbaycan taekvondoçuları MDB Oyunlarının finalında

Bu gün, 16:29

“Məharət – 2025” birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

Bu gün, 16:15

MEDİA Agentliyində Özbəkistanın bir sıra dövlət orqan və qurumlarının kommunikasiyaya məsul nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Bu gün, 16:09

Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 15:53

Prokurorluq orqanlarına qəbulla bağlı test imtahanı oktyabrın 10-da keçiriləcək

Bu gün, 15:46

Elza Seyidcahan məhkəmədə ifadə verib

Bu gün, 15:29

Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 15:12

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Bu gün, 15:00

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:56

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

Bu gün, 14:48

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Bu gün, 14:20

Əli Əsədov Minskə işgüzar səfərə gedib

Bu gün, 14:11

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər