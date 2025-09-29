 ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək | 1news.az | Xəbərlər
ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Qafar Ağayev11:50 - Bu gün
ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Qafar Ağayev11:50 - Bu gün

ADY artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 4 və 5 oktyabr tarixlərində Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, eyni zamanda, 29 sentyabrdan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün
Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfər edə bilərsiniz.

Biletiləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.

Bütün xəbərlər