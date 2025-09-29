ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək
ADY artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 4 və 5 oktyabr tarixlərində Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.
Bildirilib ki, eyni zamanda, 29 sentyabrdan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün
Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfər edə bilərsiniz.
Biletiləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.
