 Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev10:28 - Bu gün
Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Ötən ay Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya (KTM) şöbəsinə ümumilikdə 91 nəfər (81 nəfər ağır vəziyyətdə olmaqla) zəhərlənmə səbəbilə qəbul olunub.

Bu barədə 1news.az-a KTM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 35 nəfəri dərman preparatlarından, 27 nəfəri sirkə turşusundan, 2 nəfəri spirtli içkilərdən, 8 nəfəri ilan sancmasından, 7 nəfəri allergik reaksiyadan, 2 nəfəri yandırıcı məhlullardan, 1 nəfəri həlledici maddədən, 6 nəfəri fosfor üzvi birləşmələrdən, 2 nəfəri anafilaktik şokdan, 1 nəfəri isə inhalyasion zəhərlənmə səbəbi ilə müalicəyə cəlb olunub.

Pasiyentlərin hər birinə tibb personalı tərəfindən intensiv müalicə tədbirləri tətbiq edilib.

Düzgün müalicə taktikaları nəticəsində 88 nəfər sağalaraq, qənaətbəxş vəziyyətdə ambulator müalicə üçün evə yazılıb.

Bununla belə, aparılan intensiv tədbirlərə baxmayaraq, təəssüf ki, 3 nəfərin (2 kişi, 1 qadın olmaqla) həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölüm hallarının əsas səbəbi sirkə turşusu və dərman preparatları ilə ağır zəhərlənmə olub.

Əhalini məişətdə təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə zamanı diqqətli olmağa, dərman preparatlarını yalnız həkim göstərişi ilə qəbul etməyə və xüsusən də sirkə turşusundan istifadə edərkən ehtiyatlı davranmağa çağırırıq.

Paylaş:
51

Aktual

Müsahibə

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

İdman

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Azərbaycanda ilk dəfə Milli Onkologiya Mərkəzində robotik cərrahiyyə əməliyyatları keçirilir - FOTO

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Son xəbərlər

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:33

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bu gün, 11:25

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Bu gün, 11:17

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Bu gün, 11:10

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Bu gün, 10:58

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Bu gün, 10:51

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Bu gün, 10:31

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:28

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:07

Kamran Əliyevdən Adnan Əhmədzadə ilə bağlı - Açıqlama

Bu gün, 09:50

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Bu gün, 09:42

Operativ nəqliyyat vasitələrinin arxasınca hərəkət etmək qadağandır - NİİM

Bu gün, 09:28

Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

Bu gün, 09:24

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

30 / 09 / 2025, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

30 / 09 / 2025, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

30 / 09 / 2025, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

30 / 09 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər