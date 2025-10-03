“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO
1news.az-ın xəbərinə görə, filmdə qeyd olunub ki, Bakının Formula 1 Qran-Prisi 13 min beynəlxalq qonağı qarşılayıb, təşkilatçılar mövsümün ən özünəməxsus traslarından biri üçün təhlükəsizlik tədbirlərini və tamaşaçı tutumunu genişləndiriblər.
"2025-ci il Formula 1 Bakı Qran-Prisi Avropa, Amerika, Asiya və Yaxın Şərqdən təxminən 13 min tamaşaçını cəlb edib.
Şəhər trası həm F1-in ən sürətli düzlüklərini, həm də ən dar döngələrini özündə birləşdirməsi ilə yenə də gözlənilməz nəticələr təqdim edib.
Təşkilatçılar quraşdırma müddətini yeddi həftədən beş həftəyə endirən təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik baryerləri tətbiq ediblər. Bununla yanaşı, şəhərdaxili nəqliyyatın bərpası üçün baryerlərin cəmi 12 saat ərzində sökülməsi imkanı yaradılıb. İki yeni tribunalın əlavə olunması ilə tamaşaçı yerlərinin sayı 20 min nəfəri keçib və bu da Bakının Formula 1-in qlobal təqvimində mühüm dayanacaqlardan biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirib", - deyə filmdə bildirilib.