 Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Qafar Ağayev15:53 - Bu gün
Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Böyükşor gölündə lentə alınan və redaksiyamıza göndərilən görüntülərdə suyun üzərində ağ köpüyü xatırladan maddənin əmələ gəldiyi görünür.

İlk baxışdan təbii prosesə bənzəsə də, bu hal, insanlarda narahatlığa səbəb olur. Əsas sual budur: görülən mənzərə gölün çirklənməsinin nəticəsidir yoxsa, təbii prosesin təsiri?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-da danışan ətraf mühit məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov deyib ki, belə köpüklənməsinin baş verməsi normaldır.

“Orada su çox duzludur. Külək əsib qarışma yaratdıqda oksigen suda həll olur və nəticədə köpüklənmə əmələ gəlir. Yəni səbəb yalnız budur, əlavə bir amil yoxdur.

Bu hal “rafa” adlanır. Rafa – çox duzlu su deməkdir. Yəni həmin suda duzun miqdarı o qədər yüksəkdir ki, dalğalandıqca köpüklənmə əmələ gəlir. Bu zaman duz deterjent rolunu oynayaraq köpüklənməyə səbəb olur. Belə köpüklənmənin baş verməsi heç bir ekoloji təhlükəsi yoxdur”

Paylaş:
134

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Cəmiyyət

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

Bu gün, 17:04

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Bu gün, 17:00

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:55

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 16:40

İrandan idxal olunan sarıkök məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 16:33

Yaylaqül Ramazanova Xankəndidə keçirilən turnirdə qızı ilə birlikdə - FOTO

Bu gün, 16:27

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 15:53

“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”

Bu gün, 15:28

Diferensial su tarifləri ilə bağlı təhlillər aparılır

Bu gün, 15:24

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

Bu gün, 14:47

Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:37

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Bu gün, 14:00

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 13:25

“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 13:16

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:32

Sabah hava yağmursuz keçəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Koreyanın Prezidentinə məktub göndərib

Bu gün, 12:09

Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edib

Bu gün, 12:06

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər