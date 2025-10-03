III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb
Azərbaycanın yeddi şəhərində III MDB Oyunları davam edir.
1news.az xəbər verir ki, hazırda medal sıralamasında Rusiya 96 (64-19-13) medalla liderdir. Azərbaycan isə 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb: 8 qızıl, 21 gümüş və 33 bürünc medal. Üçüncü yerdə isə Belarusdur – 52 (7-19-26) medal.
Bu günə qədər III MDB Oyunlarında 7 ölkənin idmançıları medal qazanıb. Ümumilikdə, Oyunlarda 13 ölkənin atletləri iştirak edir.
