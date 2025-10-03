 “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Qafar Ağayev10:10 - Bu gün
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Aytac Əlisultanlı “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilib.

1news.az xəbər verir ki, Aytac Əlisultanlı Bakı şəhərində anadan olub. Ali təhsilini Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Memarlıq ixtisası üzrə, magistr təhsilini isə “Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması” ixtisaslaşması üzrə tamamlamışdır.

A. Əlisultanlı peşəkar fəaliyyətinə müxtəlif özəl şirkətlərdə başlamış, “Pasha Construction” şirkətində memar olaraq çalışmışdır. 2021-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsində rəhbər vəzifələrdə çalışmış, 3-cü və daha sonra 2-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu olmuşdur.

O, Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin və UNESCO yanında Abidələr və Tarixi Yerlər üzrə Beynəlxalq Şuranın (ICOMOS) üzvüdür. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “İlin Gənci” mükafatı ilə təltif olunub.

2025-ci ilin aprel ayından etibarən Aytac Əlisultanlı “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzində direktor müavini, daha sonra isə direktor vəzifəsində çalışmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 oktyabr 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə Aytac Əlisultanlı “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Paylaş:
69

Aktual

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

Bakcell 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Bu gün, 11:21

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 11:09

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Bu gün, 11:08

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Bu gün, 11:03

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Bu gün, 10:49

Bakıda II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb

Bu gün, 10:40

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Bu gün, 10:30

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

Bu gün, 10:23

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Bu gün, 10:10

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb

Bu gün, 10:04

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Bu gün, 10:00

Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 09:57

Binəqədidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:38

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:25

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün, 09:22

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün, 09:01

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan və İtaliya möhkəm əməkdaşlıq təməli qurub

02 / 10 / 2025, 23:09

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

02 / 10 / 2025, 19:55

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

02 / 10 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər