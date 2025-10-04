Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı
Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Report”a şairin ailəsi məlumat verib.
Bildirilib ki, həkimlər əlindən gələni etsə də, onun səhhətində heç bir irəliləyiş olmayıb:
“Ona görə də belə qərara gəldik ki, evə aparaq. Hazırda evdədir və vəziyyəti ağırdır”.
Xatırladaq ki, Əlisəmid Kür sentyabrın 15-dən səhhətində yaranan problemlərə görə Respublika Diaqnostika Mərkəzinin reanimasiyasına yerləşdirilmişdi.
