 “PAŞA Holding” tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“PAŞA Holding” tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib

Qafar Ağayev16:16 - 08 / 10 / 2025
“PAŞA Holding” tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib

“PAŞA Holding” tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramı istedadlı tələbələrin peşəkar və şəxsi inkişafına dəstək verməyə davam edir.

5 oktyabr 2025-cı il tarixində proqramın 2025-2026-ci tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib.

Belə ki, 2022-ci ildə gənc nəslin peşəkar inkişafı istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirən “PAŞA Holding”, öz KSM fəaliyyəti çərçivəsində “Əlaçı” təqaüd proqramını tədqim etmişdir. “Əlaçı” proqramı 3-cü və 4-cü kurs bakalavr tələbələrini əhatə edən və tələbələrin aylıq təqaüdlə təltif edilməsini nəzərdə tutan bir illik təqaüd proqramıdır. 2025-2026-cı tədris ilini əhatə edən və beləcə artıq dördüncü dəfə təşkil olunan “Əlaçı” proqramı çərçivəsində tələbələr üçün onların peşəkar və fərdi inkişafına yönəlmiş tədbir və təlimlər təşkil olunur.

Qeyd edək ki, proqram yarananan bəri, 4 il müddətində, proqramda iştirak edən tələbələrin ümumi sayı 430-dan çöx olub, bu il proqrama müraciət edən tələbələrin ümumi sayı 3180-dən çox, proqrama seçilən tələbələrin sayı isə 100 nəfər təşkil edib. Layihə müddətində 3 aylıq şəxsi inkişaf marafonu, oflayn təlimlər, fərdi mentor dəstəyi, karyera simulyasiyası, netvörkinq görüşləri və “PAŞA Holding”, eləcə də “PAŞA Qrup” şirkətlərindən olan mütəxəssislərlə görüşlər də təşkil ediləcək. Bu tədbirlər tələbələrin həm yumşaq bacarıqlarının inkişafı, həm də karyera inkişafını əhatə edəcək.

Paylaş:
205

Aktual

Cəmiyyət

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Xorvatiya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Gürcüstan PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Son xəbərlər

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

08 / 10 / 2025, 17:52

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

08 / 10 / 2025, 17:48

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

08 / 10 / 2025, 17:43

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

08 / 10 / 2025, 17:31

Sahibə Qafarova Xorvatiya parlamentinin sədri ilə görüşüb - FOTO

08 / 10 / 2025, 17:17

Nəsimi rayonunda yerləşən kafedə nöqsanlar aşkarlandı

08 / 10 / 2025, 17:02

ADA Universitetində Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi – yeni mobil tətbiq təqdim olundu

08 / 10 / 2025, 16:55

Azərbaycanda 9 ayda 221 yeni dövlət standartı qəbul edilib

08 / 10 / 2025, 16:36

Audiovizual Şuradan Baku TV-yə xəbərdarlıq

08 / 10 / 2025, 16:29

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

08 / 10 / 2025, 16:21

“PAŞA Holding” tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib

08 / 10 / 2025, 16:16

Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

08 / 10 / 2025, 16:03

Qrant müsabiqələrində kitab çapı layihələri istisna hallarda maliyyələşdiriləcək

08 / 10 / 2025, 15:55

Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

08 / 10 / 2025, 15:46

Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana gətirilən qripə qarşı yeni vaksinlə bağlı əhaliyə müraciət edib

08 / 10 / 2025, 15:14

Vətəndaşlarımız Rusiyada aeroportda saxlanılıb

08 / 10 / 2025, 15:09

Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

08 / 10 / 2025, 15:04

Şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 100 mənzil verilib

08 / 10 / 2025, 14:50

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

08 / 10 / 2025, 14:19

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

08 / 10 / 2025, 14:16
Bütün xəbərlər