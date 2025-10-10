 Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Qafar Ağayev16:08 - Bu gün
Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsi çərçivəsində Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında gənclərlə görüş keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Sabirabad rayonunda keçirilən görüş zamanı Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Həsən Həsənov belə tədbirlərin gənclərin inkişafına və onların media sahəsində fəallığının artırılmasına mühüm töhfə verdiyini qeyd edib. Medianın İnkişafı Agentliyinin nümayəndəsi Əkbər Mikayılov, Gənclər Fondunun regional nümayəndəsi Əli Nağıyev və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin nümayəndəsi Aqil İsmayılzadə keçirilən media təlimlərinin gənclərin media savadlılığının artırılması, rəqəmsal mühitdə düzgün məlumat idarəçiliyi bacarıqlarının formalaşdırılması və ictimai fəallığın təşviqi baxımından əhəmiyyətindən danışıblar. Ardınca Space TV-nin Xəbər xidmətinin rəhbəri Elman Vəliyev informasiya təhlükəsizliyi, mediada düzgün məlumatın yoxlanılması, etibarlı mənbələrin seçilməsi və jurnalistikanın praktik aspektləri mövzularından bəhs edib.

Ağcabədi rayonunda keçirilən növbəti görüşdə Medianın İnkişafı Agentliyinin nümayəndəsi Aynur Zeynallı, Gənclər Fondunun regional nümayəndəsi Coşqun İsmayılov və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin nümayəndəsi Elxan Məmmədov iştirakçıları salamlayaraq bu görüşlərin gənclərin media savadlılığının artırılmasına, onların informasiya cəmiyyətində daha fəal iştirakına və milli mətbuat ənənələrinin təbliğinə mühüm töhfə verdiyini vurğulayıblar. Daha sonra iştirakçılar peşəkar jurnalist və tanınmış aparıcı Ceyhun Səfərov tərəfindən informasiya savadlılığı, rəqəmsal dövrdə medianın rolu, sosial şəbəkələrdə düzgün informasiya idarəçiliyi və yalan xəbərlərə qarşı mübarizə mövzularında məlumatlandırılıblar.

Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi rəqəmsal əsrdə gənclərin media və informasiya mühitində məsuliyyətli mövqeyinin formalaşdırılması, yeni media alətlərindən istifadə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dezinformasiya ilə mübarizədə maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi və gənclər arasında həmrəyliyin artırılmasıdır.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Cəmiyyət

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Son xəbərlər

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Bu gün, 17:52

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

Bu gün, 17:31

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Bu gün, 17:27

Putin AZAL təyyarəsinin qəzasından danışıb

Bu gün, 17:14

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:52

Abşeronda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 16:23

Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Bu gün, 16:08

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Bu gün, 15:44

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Bu gün, 15:33

Qəzzada tarixi anlar – geri dönüş başladı - FOTO

Bu gün, 15:24

“Toyota Prius”da mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb

Bu gün, 14:46

Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 14:33

Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Bu gün, 14:26

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər