 BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Qafar Ağayev17:52 - Bu gün
BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir. İnsan müqəddəratını həll edən bu qaydalara etinasız yanaşmanın aqibəti isə hər kəsə məlumdur. Lakin təəssüf ki, intizamsızlıq, məsuliyyətsizlik, yaxud səbirsizlik səbəbindən hələ də bu kimi qayda pozuntularının və onların acı nəticələrinin şahidi oluruq.

Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən 1news.az-a verilən məlumatda qeyd edilib.

İdarə qanunvericiliyin tələblərini dair xatırladaraq bildirib: “Sürücü hərəkətə başlamazdan, yerdəyişməzdən, dönməzdən, ötməzdən və dayanmazdan əvvəl müvafiq istiqamətə dönmək üçün xarici işıq siqnallarının köməyi ilə, bunlar olmadıqda və ya nasazlıq yarandıqda isə əl işarələri ilə siqnal verməlidir. Bu zaman manevr təhlükəsiz olmalı və hərəkətin digər iştirakçıları üçün maneə yaratmamalıdır. Dəyərli sürücülər, özümüzün və başqalarının həyatına biganə qalmayaq!”.

Paylaş:
33

Aktual

Rəsmi

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Cəmiyyət

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 5 il ötür

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Son xəbərlər

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Bu gün, 17:52

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

Bu gün, 17:31

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Bu gün, 17:27

Putin AZAL təyyarəsinin qəzasından danışıb

Bu gün, 17:14

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:52

Abşeronda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 16:23

Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Bu gün, 16:08

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Bu gün, 15:44

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Bu gün, 15:33

Qəzzada tarixi anlar – geri dönüş başladı - FOTO

Bu gün, 15:24

“Toyota Prius”da mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb

Bu gün, 14:46

Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 14:33

Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Bu gün, 14:26

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər