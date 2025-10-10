 Sənaye və Texnologiya Kollecinə yeni direktor təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Sənaye və Texnologiya Kollecinə yeni direktor təyin edilib

Qafar Ağayev09:41 - Bu gün
Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ülkər Səttarovanın əmrinə əsasən, Nasim Abışov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Sənaye və Texnologiya Kollecinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Nasim Abışov bakalavr təhsilini Bakı Dövlət Universitetində “kimyaçı, kimya müəllimi” ixtisası üzrə tamamlayıb, “fiziki kimya” ixtisası üzrə aspirantura təhsili alıb. O, kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, pedaqogika elmləri doktoru elmi dərəcələrinə sahibdir. Həmçinin Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü və professor elmi adına layiq görülüb.
O, müxtəlif illərdə pedaqoji və rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Fiziki kimya kafedrasında assistent, H.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində kafedra müdiri, tədris hissə müdiri və direktor, Bakı Dövlət Universitetində “Kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasında dosent və professor olaraq fəaliyyət göstərib.
Nasim Abışov həmçinin 178 nömrəli tam orta məktəbin və İ.Hacıyev adına “Tərəqqi” texniki-humanitar liseyin direktoru olub.

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

