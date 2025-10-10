 Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Qafar Ağayev11:09 - Bu gün
Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Türk dünyası ailəsinin üzvü olan Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan Respublikasını qədim tarix, ortaq köklər və birgə mədəni-mənəvi dəyərlər birləşdirir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son illər iki ölkə arasında münasibətlər sürətlə inkişaf edir, mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq dərinləşir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 13-15 oktyabr tarixlərində ölkəmizdə Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək.

Bu münasibətlə qardaş ölkənin mədəniyyət xadimləri və incəsənət ustalarından ibarət geniş nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək.

Maraqlı proqramı olan mədəniyyət günləri çərçivəsində Türkmənistanın musiqisi, dekorativ-tətbiqi sənəti, muzey eksponatları və mətbəx nümunələrinin geniş təqdimatı olacaq.

Bundan əlavə, Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Türkmənistan ədəbiyyatı guşəsi”nin də açılışı nəzərdə tutulur.

Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına və mədəni əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə olacaq.

Paylaş:
80

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Mədəniyyət

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

Azərbaycanın İtaliya ilə turizm əlaqələri inkişaf etdirilir - FOTO

“İçərişəhər”də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Azərbaycanın İtaliya ilə turizm əlaqələri inkişaf etdirilir - FOTO

Son xəbərlər

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07

600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

Bu gün, 13:05

İlham Əliyev MDB-nin iclasında Laçının inkişafından DANIŞDI

Bu gün, 12:33

Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntularının diaqnostika və müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilir

Bu gün, 12:18

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Bu gün, 12:02

“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

Bu gün, 12:00

İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 11:56

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:55

Yasamalın bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 11:37

İlham Əliyev: Tacikistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 11:27

Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:15

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Bu gün, 11:09

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:03

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər