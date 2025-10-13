 Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

13:19 - Bu gün
Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Şair Əlisəmid Kür Salyan rayon qəbiristanlığında dəfn edilib.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbər verir ki, onunla rayonun Hacı Tağı məscidində vida mərasimi keçirilib.

Dəfndə şairin yaxınları, rayon icitimaiyyəti iştirak edib.

09:37

Şair Əlisəmid Kür (Cəfərli) vəfat edib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, şairin ailə üzvləri məlumat veriblər.

Ailəsinin bildirdiyinə görə, o, bu gün 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasında (Sabunçu Xəstəxanası) vəfat edib.

Əlisəmid Kür bu gün Salyan rayonunda dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, səhhətində yaranan problemlər səbəbindən Əlisəmid Kür sentyabrın 15-də Respublika Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilmiş, daha sonra müalicəsi Respublika Klinik Xəstəxanasında davam etdirilmişdi.

Xatırladaq ki, Əlisəmid Kür 8 fevral 1954-cü ildə Salyan şəhərində müəllim ailəsində doğulub. 1981-ci ildə Mirzəağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Komitəsində redaktor, Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında və Azərbaycan Teatr Muzeyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

1988-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olub. 1989-cu ildə AYB-nin Ədəbiyyatı Təbliğ və Müəllif Hüquqları bürosunda şöbə müdiri, Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin "Yol" ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri, 1991-1994-cü illərdə "Yol" ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində işləyib. Şeirləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunub, şeir almanaxlarında, ədəbi dərgilərdə dərc olunub. 20 il ərzində dünyanın bir çox şəhərlərində təşkil edilən şeir toplantılarında Azərbaycanı təmsil edib.

140

