 “Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

12:13 - Bu gün
“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Xalq artisti Hacı İsmayılov Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, “Ad günü” filmindən tamaşaçılara yaxşı tanış olan David Uplisaşvili ilə Tbilisidə “Şükriyyə” tamaşasından sonra görüşüb.

H.İsmayılov gürcü həmkarına “Teatr xadimi” medalını və “Ad günü” filmində çəkildikləri kadrdan rəsm əsərini təqdim edib.

Qeyd edək ki, okyabrın 14-də Akademik Milli Dram Teatrının “Şükriyyə” tamaşası Azərbaycan və Gürcüstanın Mədəniyyət nazirliklərinin dəstəyi ilə Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrında böyük uğurla nümayiş olunub.

Xatırladaq ki, “Ad günü” filmi 1977-ci ildə çəkilib, rejissoru Xalq artisti Rasim Ocaqov, ssenari müəllifi isə Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovdur.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Mədəniyyət

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Mədəniyyət

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib - YENİLƏNİB

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Son xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:02

Türkiyənin məşhur “Yabancı damat” serialının “baba”sı ölüb

Bu gün, 14:47

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:12

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Sabirabad sakini itkin düşüb

Bu gün, 12:39

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 12:16

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Bu gün, 12:13

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:11

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Bu gün, 11:43

Həbs olunmuş şəxsin Masallıda gizlətdiyi silah tapılıb

Bu gün, 11:18

“Frette” “Life of Quality” 2025-ci il payız-qış kolleksiyasını təqdim edir

Bu gün, 10:59

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Bu gün, 10:45

Kibertəhlükəsizlik üzrə maarifləndirmə ayında - Dayan, Düşün, Dəqiqləşdir!

Bu gün, 10:28

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:17

Balaxanıda sursat aşkarlanıb

Bu gün, 10:02

Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:47

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

Bu gün, 09:20

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 08:57

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43
Bütün xəbərlər