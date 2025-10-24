 Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür

11:39 - Bu gün
Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür

Cavidin söykəndiyi həqiqətin bircə mənası olub: xalqını, millətini azad, xoşbəxt, vətənini isə sivil dövlətlərin sırasında görmək!

Bu həqiqəti tapmaq və ona qovuşmaq yolunda Cavid dövrünün sərt qadağaları, sədləri ilə üzbəüz dayanıb. Onun bədii düşüncəsi, yazıları sənət tariximizin əvəzsiz nümunələrindən biridir. Ümummilli Lider Heydər Əliyev unudulmaz dramaturqun yaradıcılığını çox yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Hüseyn Cavidi Şərqin Şekspiri adlandırırlar. Ancaq onu bəlkə də Höte ilə müqayisə etmək düzgün olardı. Əsərlərindəki fəlsəfi fikirlərinə görə, ola bilsin, Cavid Şekspirdən də yüksək səviyyəyə qalxmış adamdır. Xalqımız, tariximiz nə qədər yaşayacaqsa, Hüseyn Cavidin irsi də o qədər yaşayacaqdır, yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”.

Ulu Öndərin Hüseyn Cavidlə bağlı əvəzsiz tarixi xidmətlərini bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev davam etdirir. Dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamlarına əsasən böyük sənətkarımızın əsərləri latın qrafikasında çap olunub, anadan olmasının 125, 130,135 və 140 illiyi dövlət səviyyəsində keçirilib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün dahi şair, yazıçı, dramaturq Hüseyn Cavidin anadan olmasından 143 il ötür.

Milli poeziyamızda fəlsəfi lirikanın təkrarsız nümunələrini yaratmış Hüseyn Cavid mənzum faciələri və tarixi dramları ilə Azərbaycan dramaturgiyasında yeni mərhələ yaradıb. Onun yaradıcılığı Şərqin estetik fikir tarixi və dünya romantizm ənənələri ilə sıx bağlıdır. Dahi sənətkarın zəngin irsinə “Keçmiş günlər”, “Bahar şəbnəmləri” şeirlər silsiləsi, “Azər”, “Kor neyzən” poemaları, “Ana”, “Maral”, “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Şeyda”, “Uçurum”, “Afət”, “Peyğəmbər, “Topal Teymur”, “Knyaz”, “Səyavuş”, “Xəyyam”, “İblisin intiqamı” dramları, ədəbi, elmi, ictimai baxışlarını əks etdirən məqalələri, məktubları daxildir. “Atilla” (Gözəl Eyida), “Çingiz”, “İblisin ilhamı”, “Telli saz”, “Şəhla”, “Koroğlu” adlı əsərləri isə müsadirə olunub.

“Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir”, - deyən Hüseyn Cavid dramaturq olmazdan öncə romantik şair, sevgi və gözəllik aşiqi kimi tanınıb. Onun poeziyasında dərin həyat fəlsəfəsi, sağlam məntiq, insan kamalına möhkəm inam öz əksini tapıb.

Hüseyn Cavid 1938-ci ildə həbs olunaraq “əks-inqilabi əlaqələr saxlamaq”, “bir sıra müsavatçılarla müsavatçı söhbətlər aparmaq”, “öz ətrafında millətçi düşüncələrlə köklənmiş cavan şairləri toplayıb müsavatçı ruhda təkmilləşdirmək” kimi ittihamlarla günahlandırılıb. 9 iyun 1939-cu ildə şair 8 il islah əmək düşərgəsinə məhkum edilib. O, 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunda dünyasını dəyişib.

Ölümündən sonra Hüseyn Cavidə 1956-cı il martın 6-da bəraət verilsə də, ona ehtiyatla yanaşılıb. Dahi sənətkara siyasi bəraəti Ümummilli Lider Heydər Əliyev qazandırıb. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 100 illik yubileyinə hazırlıq gеtdiyi dövrdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə onun nəşinin Sibirdən Azərbaycana gətirilməsi qüdrətli söz ustasına böyük sevgi və ehtiramın təzahürü idi. Ulu Öndərin bu qətiyyətli addımı ilə təkcə dahi sənətkarın ruhu deyil, onu sevən milyonlarla insanın qəlbi rahatlıq tapdı.

Paylaş:
179

Aktual

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Mədəniyyət

Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” festivalının proqramına 15-dən çox sərgi daxildir!

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filmi təqdim edilib - FOTO

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” incəsənət festivalının saytında qeydiyyat başladı!

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” incəsənət festivalının saytında qeydiyyat başladı!

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” festivalının proqramına 15-dən çox sərgi daxildir!

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filmi təqdim edilib - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Bu gün, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Bu gün, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

Bu gün, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

Bu gün, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

Bu gün, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Bu gün, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Bu gün, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:08

Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:55

“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 13:30

Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:06

Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub

Bu gün, 12:53

Paytaxtın Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:43

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:22

Nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib - FOTO

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər