 İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

Qafar Ağayev16:22 - Bu gün
İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

31 oktyabr – 2 noyabr tarixlərində İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanın qədim zeytunçuluq ənənələrinin təbliği, yerli istehsalçıların dəstəklənməsi və bu sahədə milli brendin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.

Festival çərçivəsində zəngin yarmarka proqramı, konsertlər, rəssamların açıq hava plenəri, həmçinin sərgilər təşkil olunacaq. Qonaqlar həm müxtəlif bölgələrdən gətirilən zeytun və zeytun məhsulları ilə tanış olacaq, həm də İçərişəhərin tarixi mühitində maraqlı mədəni və əyləncəli anlar yaşayacaqlar.

İçərişəhərin özünəməxsus ab-havasında keçiriləcək bu festival yerli sənətkarların, rəssamların və musiqiçilərin iştirakı ilə birgə ənənə və müasirliyin vəhdətini nümayiş etdirəcək.

Bundan əlavə, festival çərçivəsində uşaqlar üçün xüsusi əyləncə proqramı da nəzərdə tutulub. Kiçik ziyarətçiləri oyunlar, yaradıcılıq guşələri və maraqlı ustad dərsləri gözləyir.

Tədbir hər kəs üçün açıqdır və zeytun mövsümünün bayramına çevriləcək. Ziyarətçiləri dadlı məhsullar, canlı musiqi, sənət nümayişləri və ailəvi istirahət üçün unudulmaz atmosfer gözləyir.

Paylaş:
51

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Rəsmi

İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Hərbi Dəniz Qüvvələrində buraxılış mərasimi keçirilib - FOTO

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Son xəbərlər

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bu gün, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

Bu gün, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bu gün, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

Bu gün, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:34

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:12

Gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 12:49

ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

Bu gün, 12:24

Oktyabr ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:11

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Bu gün, 11:41

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Bu gün, 11:28

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Qasımovun anım mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:24

Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

Bu gün, 11:16

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 11:08

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Bu gün, 11:05
Bütün xəbərlər