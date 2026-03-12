 Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Qafar Ağayev11:06 - Bu gün
Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil. Mövcud Birgə Bəyannamə bir neçə ay əvvəl imzalanıb paraflansa da, biz artıq ərazidə sülh hiss edirik.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında səsləndirib.

Sərhədlərimizdə artıq atışmanın, qurbanların, itkilərin olmadığını vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Biz müxtəlif istiqamətlərdən bütün yüklərin Ermənistana daşınmasına olan məhdudiyyətləri aradan qaldırmışıq. Biz Ermənistanla ticarətə və onlara ən vacib neft məhsullarının ixracına başlamışıq”.

Paylaş:
280

Aktual

Dünya

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Siyasət

Romano Prodi: BMT-nin nüfuzu getdikcə azalır

Britaniya səfiri: Qlobal Bakı Forumunun təşkili həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır

Almaniyanın sabiq kansleri: Müəyyən məsələlərdə ABŞ və Rusiya Avropa İttifaqını rəqib kimi də qiymətləndirirlər

Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Fransa səfirindən İranın Naxçıvana dron hücumuna REAKSİYA: Qəbuledilməzdir

Nazirlər Kabineti: İrandan qayıdan Azərbaycana məxsus yük avtomobillərinin ölkəyə buraxılışına başlanılıb

Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ilə danışıb

Son xəbərlər

QHT Agentliyi Fondla birgə müsabiqənin qaliblərini elan edib - SİYAHI

Bu gün, 17:56

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Bu gün, 17:45

Ötən il Azərbaycanda rəqəmsal bankçılıq üzrə köçürmələrin həcmi 507,4 milyard manat olub

Bu gün, 17:20

Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

Bu gün, 17:04

Binəqədidə 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cəzaları azaldılıb

Bu gün, 16:54

Müctəba Xameneinin ilk müraciəti yayılacaq

Bu gün, 16:47

Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Bu gün, 16:24

Artıq hüquqi şəxslər də ad hüququnun pozulmasından müdafiə olunacaqlar – Ali Məhkəmə

Bu gün, 16:07

Azercell-in dəstəyi ilə “FutureFem 2.0” layihəsinə start verilib – FOTO

Bu gün, 16:00

Romano Prodi: BMT-nin nüfuzu getdikcə azalır

Bu gün, 15:56

Rusiyanın İrana humanitar yardım aparan təyyarəsi Lənkəran hava limanına enib - FOTO

Bu gün, 15:23

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Bu gün, 15:17

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 14:50

Süni intellektlə seksual məzmunlu materiallar hazırlayanlar və yayanlar həbs olunacaq

Bu gün, 13:58

Britaniya səfiri: Qlobal Bakı Forumunun təşkili həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 13:53

Almaniyanın sabiq kansleri: Müəyyən məsələlərdə ABŞ və Rusiya Avropa İttifaqını rəqib kimi də qiymətləndirirlər

Bu gün, 13:43

Şarl Mişel: Aİ beynəlxalq hüquqda “ikili standartlar”a qarşı dayanmalıdır

Bu gün, 13:26

“Sükan arxasında stereotipləri dəyişən qadın” – Bolt sürücüsü və sahibkar Gülnar Kazımzadənin 8 Mart hekayəsi – FOTO

Bu gün, 13:12
Bütün xəbərlər