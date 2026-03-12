Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı
Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2026 üçün marşal qeydiyyatına start verildi.
1news.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti 24–26 sentyabr 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək yarış üçün marşal proqramına qoşulmaq istəyən namizədləri qeydiyyatdan keçməyə dəvət edir.
Qeyd edək ki, builki yarış Azərbaycanın Formula 1 təqvimində ev sahibliyinin 10-cu ildönümü ilə əlamətdardır və bu xüsusi mərhələni qeyd etmək üçün marşal proqramına qoşulan könüllülər unikal və tarixi bir yarışın ayrılmaz hissəsinə çevriləcəklər.
Marşal ol, Formula 1 həyəcanını yerində yaşa!
Sürət və adrenalinin zirvəsi hesab olunan Formula 1 yarışının atmosferini trekə ən yaxın nöqtədən hiss etmək istəyən hər kəs üçün fürsət yaradılıb. Yaşı 21-dən yuxarı olan və dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan şəxslər Marşal proqramına qoşula bilər.
Marşallar trekdə operativ dəstək göstərərək yarışın təhlükəsiz və uğurlu keçirilməsinə töhfə verirlər.
Beynəlxalq rəsmi lisenziya əldə etmək fursəti
Azərbaycan Avtomobil Federasiyası marşal proqramını uğurla tamamlayan iştirakçıları Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tərəfindən tanınan beynəlxalq rəsmi marşal lisenziyası ilə təltif edəcək. Bu lisenziya marşallara yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən Formula 1 qran priləri və digər avtomobil idmanı yarışlarında iştirak etmək imkanı yaradır.
Qeyd edək ki, ötən il keçirilən Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarışın təhlükəsiz və uğurlu təşkilində 1200-ə yaxın marşal iştirak edib və onların 100-dən çoxu xarici ölkələrdən qatılıb.
Necə qoşulmaq olar?
Marşal proqramı haqqında daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin rəsmi veb-səhifəsindən əldə edə və ya [email protected] elektron ünvanına yazaraq öyrənə bilərsiniz.
Qeydiyyat linki:
https://www.bakucitycircuit.com/az/marshals