 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
FORMULA 1

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı

Qafar Ağayev10:56 - Bu gün
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2026 üçün marşal qeydiyyatına start verildi.

1news.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti 24–26 sentyabr 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək yarış üçün marşal proqramına qoşulmaq istəyən namizədləri qeydiyyatdan keçməyə dəvət edir.

Qeyd edək ki, builki yarış Azərbaycanın Formula 1 təqvimində ev sahibliyinin 10-cu ildönümü ilə əlamətdardır və bu xüsusi mərhələni qeyd etmək üçün marşal proqramına qoşulan könüllülər unikal və tarixi bir yarışın ayrılmaz hissəsinə çevriləcəklər.

Marşal ol, Formula 1 həyəcanını yerində yaşa!

Sürət və adrenalinin zirvəsi hesab olunan Formula 1 yarışının atmosferini trekə ən yaxın nöqtədən hiss etmək istəyən hər kəs üçün fürsət yaradılıb. Yaşı 21-dən yuxarı olan və dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan şəxslər Marşal proqramına qoşula bilər.

Marşallar trekdə operativ dəstək göstərərək yarışın təhlükəsiz və uğurlu keçirilməsinə töhfə verirlər.

Beynəlxalq rəsmi lisenziya əldə etmək fursəti

Azərbaycan Avtomobil Federasiyası marşal proqramını uğurla tamamlayan iştirakçıları Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tərəfindən tanınan beynəlxalq rəsmi marşal lisenziyası ilə təltif edəcək. Bu lisenziya marşallara yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən Formula 1 qran priləri və digər avtomobil idmanı yarışlarında iştirak etmək imkanı yaradır.

Qeyd edək ki, ötən il keçirilən Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarışın təhlükəsiz və uğurlu təşkilində 1200-ə yaxın marşal iştirak edib və onların 100-dən çoxu xarici ölkələrdən qatılıb.

Necə qoşulmaq olar?

Marşal proqramı haqqında daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin rəsmi veb-səhifəsindən əldə edə və ya [email protected] elektron ünvanına yazaraq öyrənə bilərsiniz.

Qeydiyyat linki:
https://www.bakucitycircuit.com/az/marshals

Paylaş:
165

Aktual

Dünya

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

FORMULA 1

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

Bakıda daha bir “Formula 1” həyəcanı başa çatıb - FOTO – YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün marşal qeydiyyatı başladı

Son xəbərlər

QHT Agentliyi Fondla birgə müsabiqənin qaliblərini elan edib - SİYAHI

Bu gün, 17:56

İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu

Bu gün, 17:45

Ötən il Azərbaycanda rəqəmsal bankçılıq üzrə köçürmələrin həcmi 507,4 milyard manat olub

Bu gün, 17:20

Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin Mentorluq Proqramına start verilib

Bu gün, 17:04

Binəqədidə 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cəzaları azaldılıb

Bu gün, 16:54

Müctəba Xameneinin ilk müraciəti yayılacaq

Bu gün, 16:47

Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan beynəlxalq institutların ölkənin problemlərini həll etməsini gözləməyib

Bu gün, 16:24

Artıq hüquqi şəxslər də ad hüququnun pozulmasından müdafiə olunacaqlar – Ali Məhkəmə

Bu gün, 16:07

Azercell-in dəstəyi ilə “FutureFem 2.0” layihəsinə start verilib – FOTO

Bu gün, 16:00

Romano Prodi: BMT-nin nüfuzu getdikcə azalır

Bu gün, 15:56

Rusiyanın İrana humanitar yardım aparan təyyarəsi Lənkəran hava limanına enib - FOTO

Bu gün, 15:23

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Bu gün, 15:17

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 14:50

Süni intellektlə seksual məzmunlu materiallar hazırlayanlar və yayanlar həbs olunacaq

Bu gün, 13:58

Britaniya səfiri: Qlobal Bakı Forumunun təşkili həmişəkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 13:53

Almaniyanın sabiq kansleri: Müəyyən məsələlərdə ABŞ və Rusiya Avropa İttifaqını rəqib kimi də qiymətləndirirlər

Bu gün, 13:43

Şarl Mişel: Aİ beynəlxalq hüquqda “ikili standartlar”a qarşı dayanmalıdır

Bu gün, 13:26

“Sükan arxasında stereotipləri dəyişən qadın” – Bolt sürücüsü və sahibkar Gülnar Kazımzadənin 8 Mart hekayəsi – FOTO

Bu gün, 13:12
Bütün xəbərlər