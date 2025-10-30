 Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

16:54 - Bu gün
Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

Bu gün Azərbaycanın Xalq artisti, tanınmış musiqiçi, tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, anadan olmasının 145-ci ildönümü tamam olan görkəmli sənətkarın Azərbaycan musiqisi tarixində özünəməxsus yeri var.

1905-ci il Gəncə toylarının birində Cabbar Qaryağdıoğlu onun ifasını bəyənib və İslam Abdullayevin razılığı ilə gənci özü ilə Bakıya gətirib. Məşhur xanəndələri müşayiət edən tarzən onların arasında ən çox Xan Şuşinskiyə bağlanır. Şuşinski xatirələrində onu belə yad edir: “Mən Qurban Pirimovu sonuncu dəfə 1965-ci il avqustun 10-da M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çıxış edərkən görmüşəm. Konsertdə gənc ifaçılarla bərabər, 85 yaşlı qocaman tarzən də iştirak edirdi. O, “Rahab” ifa edirdi. Sənət yollarında saç ağartmış tarzən öz sədəfli tarını sinəsinə, barmaqlarını simlərə gənclik ehtirası ilə toxundurduqca tellərdən qopan xoş səda dinləyicilərin ruhunu oxşayırdı. Tarzən “Rahab”ı 23 dəqiqə çaldı. Dinləyicilər hərarətli təbrik sədaları altında qocaman tarzəni üç dəfə səhnəyə dəvət etdilər”. Bəli, onda özünəməxsus çalğı ştrixləri olub. Bunlar onun öz tapıntısı, ürəyinin hərarəti idi. Q.Pirimovu tanıyanlar onun həm də çox zarafatcıl bir insan olduğunu xatırlayırlar. Həmişə zarafatla tarzənlərə deyərmiş ki, birdən yolla gedəndə sizə daş atarlar, tez əllərinizi gizlədin. Bircə əllərinizi qoruyun. Qurban Pirimov haqlı idi. Bizləri heyrətə salan, möcüzələr yaradan məhz həmin əllər idi. Həmin əllərin sehrindən süzülən musiqi hər kəsin qəlbini fəth edə bilirdi.

Xalq artisti, xanəndə Canəli Əkbərovun ustad tarzənlə bağlı xatirələrindən biri də belə idi: "50-ci illər olardı. Erməni tarzəni Bala Merkomyanla onun sənət yarışması olub. Bu yarış üçün erməni tarzəni xüsusi tar bağladıb. O, "Mahur"u, Qurban əmi isə "Bayatı Şiraz"ı çalıb. Qurbanın çalğısına sinə gərmək hər tarzənə qismət olmayıb. O, elə aydın, səlis, yumşaq, şirin çalıb ki, həmkarı tarı qoyub, səhnəni tərk edib".

Tarzənlər bu gün böyük sənətkarın yolunu davam etdirərək öz sələflərini unutmağa qoymurlar. Ancaq Qurban Pirimovun öz sözləri ilə desək, “Öyrənmək ustad olmaqda ümdə şərtdir. Amma gərək hər bir ustadın öz barmaqları olsun”.

Sənətkar 1931-ci ildə Xalq artisti adına layiq görülüb. Ona verilən ən böyük qiymət isə xalq məhəbbətidir. 70 ildən çox köksünə sıxıb dilləndirdiyi tar Qurbansız qalsa da, Azərbaycan tar sənəti Qurbansız deyil və olmayacaq, ulu tarımız əbədi yaşayacaq.

Deyirlər ki, insanı özündən sonra üç amil yaşadır: əməlləri, əsərləri və övladları. Bu mənada Qurban Pirimov çox xoşbəxt insan olub ki, bu deyilən amillər onu bu günə qədər yaşadıb və bu yaşantı əbədidir. Sənətkar 1965-ci il avqustun 29-da dünyasını dəyişib.

Qurban Pirimovun nəvəsi, bəstəkar, Xalq artisti, professor Sevda İbrahimova babası haqqında deyib: "Bizim ailə poeziya və musiqi ilə sıx əlaqədar olub. Babam ustad tarzən Qurban Pirimov, atam görkəmli yazıçı Mirzə İbrahimov və anam - ilk pianoçu qadın Sara xanım. Əlbəttə, belə bir mühitdə böyümək təbii ki, xoşbəxtlikdir. Amma bir xoşbəxtlik də onda oldu ki, mən də ruhən musiqi dünyasına bağlandım. Elə bu hisslərimi də duyanlardan birincisi məhz Qurban baba oldu. Hələ mən uşaq idim, birinci, ikinci sinifdə oxuyardım o, tarda məxsusən mənim üçün muğamlar ifa edərdi. Təbii ki, mən böyüdükcə babamın ustadlığını daha dərindən dərk edirdim. O da mənim musiqi qabiliyyətimə çox ciddi yanaşmağa başladı. Pianoda ifalarımdan babam çox məmnun qalardı. Artıq ailəmizdə belə bir ənənə yaranmışdı. Nə isə bir ailə tədbiri olanda mütləq babam tarda ifa edər, mən də onu fortepianoda müşayiət edərdim. O vaxtlar istirahət günləri radioda "Muğamat konserti" veriləndə Qurban baba, atam, anam və biz uşaqlar sanki konsert salonunda olduğu kimi həmin proqramı diqqətlə dinləyərdik".

Xatırladaq ki, tarın hazırlanması və tar ifaçılıq sənəti 2012-ci ildə UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib. Bu hadisə Prezident İlham Əliyevin xalqımızın mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək qayğısı, həmçinin Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin qorunması və beynəlxalq səviyyədə təşviqi məqsədilə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri və dəstəyi ilə həyata keçirilən silsilə tədbirlər nəticəsində mümkün olub.

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Siyasət

Ceyhun Bayramov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

Mədəniyyət

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bu gün dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günüdür

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” festivalının proqramına 15-dən çox sərgi daxildir!

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Son xəbərlər

Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb

Bu gün, 17:46

Ceyhun Bayramov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:23

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

Bu gün, 16:54

Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:14

Göyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Aydın Nuriyev dəfn edilib

Bu gün, 16:03

Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:36

Bakıda lüks yaşayış kompleksi Avenue 8-in satış mərkəzinin rəsmi açılışı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:33

Bəzi məmurlar xəyanət yoluna düşüb - Eldar Əzizov

Bu gün, 14:56

Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib

Bu gün, 14:46

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 13:33

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 13:11

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:07

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 11:48

Ölkə ərazisində küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:06

Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin bütün sahələrdə dinamik inkişafı müzakirə edilib

Bu gün, 10:17

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Bu gün, 09:47

Leyla Əliyeva Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 09:21

Gədəbəydə kişi quyuda köməksiz vəziyyətdə qalıb - FOTO

Bu gün, 09:05

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:52

BDYPİ yağışlı hava şəraiti ilə bağlı sürücü və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 08:48
Bütün xəbərlər