 “Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

13:26 - Bu gün
“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyi İNDİ Duy” layihəsi çərçivəsində oktyabrın 30-da Milli İncəsənət Muzeyində Azərbaycan rəngkarlığının görkəmli nümayəndələrindən biri, nonkonformist rəssam Tofiq Cavadovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə “Yarımçıq qalmış ömür” adlı retrospektiv sərgi açılıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sərgi Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi tərəfindən təşkil edilib.

Tədbirin açılışında Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, sərginin kuratoru Şirin Məlikova çıxış edərək bildirib ki, Tofiq Cavadovun yaradıcılığı öz dövrünün sənət axtarışlarını, modern düşüncə tərzini əks etdirir.

Onun sözlərinə görə, sərgidə rəssamın müxtəlif yaradıcılıq dövrlərini əhatə edən əsərlər nümayiş olunur. Onların bir qismi ilk dəfə olaraq məhz Milli İncəsənət Muzeyində təqdim edilir.

Şirin Məlikova qeyd edib ki, ziyarətçilər bir ay müddətində Muzeydə Tofiq Cavadovun yaradıcılıq dünyası ilə yaxından tanış ola biləcəklər.

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov çıxışında Tofiq Cavadovun yaradıcılığını Azərbaycan təsviri sənətinə yeni baxışın başlanğıcı kimi dəyərləndirərək deyib: “O, klassik ənənələri qorumaqla yanaşı, müasirlik duyğusunu da sənətinə gətirə bilmişdi. Onun hər bir əsərində həyatın dərin mənasını, insanın daxili aləmini duymaq olur. Onun sənəti bu gün də gənc rəssamlar üçün ilham mənbəyidir”.

"Bakı İncəsənət Mərkəzi” Yaradıcılıq Birliyinin baş direktoru, incəsənət tədqiqatçısı Rafael Gülməmmədli diqqətə çatdırıb ki, Tofiq Cavadov yaradıcılığında milli kimliyi, modern düşüncə tərzini və avanqard üslubu birləşdirməyə çalışırdı.

Onun sözlərinə görə, Tofiq Cavadovun yaradıcılığının əhəmiyyətli bir hissəsi Abşeron rəssamlıq məktəbi ilə bağlıdır.

Sonra qonaqlar “Yarımçıq qalmış ömür” adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar.

Ekspozisiyada rəssamın müxtəlif illərdə yaratdığı rəngkarlıq və qrafika nümunələri (o cümlədən kitab qrafikası, eskiz və s.) nümayiş olunur. Bu əsərlər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyindən, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasından, Bakı İncəsənət Mərkəzindən, həmçinin şəxsi kolleksiyalardan toplanaraq tamaşaçılara təqdim olunur.

Tofiq Cavadov 38 yaşında vəfat etsə də, sənətkar kimi müxtəlif muzey və şəxsi kolleksiyalarda yer alan qiymətli bədii irs qoyub. Bu irsin bir hissəsi – həm rəngkarlıq, həm də qrafika nümunələri indiyədək geniş ictimaiyyətə məlum deyildi.

Tofiq Cavadov yalnız rəssam kimi deyil, həm də kitab illüstratoru kimi tanınırdı. "Yarımçıq qalmış ömür” sərgisində onun kitab qrafikasına aid əsərləri multimedia formatında interaktiv təqdim olunur.

Qeyd edək ki, ötən il ərzində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi Tofiq Cavadovun iki əsərini – “Bakıda küçə” (1957) adlı rəngkarlıq əsərini və “Analıq” (1960-cı illər) adlı qrafik işini əldə edib. Həmçinin Dövlət Rəsm Qalereyasının kolleksiyasına daxil olan “Tökmə sexi” tablosunun bərpası təşəbbüsünü irəli sürüb.

Sərgidə rəssamın yaradıcılığının müxtəlif dövrlərinə aid əsərlər ilk dəfə bir ekspozisiyada birləşdirilib, bu da tamaşaçılara və sənətşünaslara rəssamın yaradıcılığına yeni baxış imkanı yaradır.

Paylaş:
53

Aktual

Siyasət

Monteneqro Ombudsmanı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşının saxlanılması ilə bağlı Səbinə Əliyevanın məktubuna cavab verib

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Mədəniyyət

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün tanınmış tarzən Qurban Pirimovun doğum günüdür

Son xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:19

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:19

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 14:06

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Bu gün, 13:27

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 13:26

Noyabrın ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

“Art Weekend” təqdim edir: “Şeh. Olmayan Səhər” sərgisi - FOTO

Bu gün, 12:29

BDYPİ piyadalara növbəti dəfə çağırış edib

Bu gün, 12:13

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:54

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Bu gün, 11:51

Ukraynanın səhiyyə naziri “Medinex 2025” sərgisini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 11:49

Monteneqro Ombudsmanı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşının saxlanılması ilə bağlı Səbinə Əliyevanın məktubuna cavab verib

Bu gün, 11:40

Narkotikin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən qazi saxlanılıb

Bu gün, 11:28

Bakıdakı qəzada ölən qadının müğənni olduğu məlum olub

Bu gün, 11:14

Xaçmazda 42 yaşlı qadın qətlə yetirilib, yeniyetmə oğlu saxlanılıb

Bu gün, 11:05

İdeoloji təhlükəsizlik: milli müdafiənin görünməz cəbhəsi

Bu gün, 09:35

Azərbaycanlı məktəblinin həmmüəllifi olduğu təqdiqat beynəlxalq konfransda – FOTO - VİDEO

Bu gün, 09:23

Balıkesirdə yenidən zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49

Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb

30 / 10 / 2025, 17:46
Bütün xəbərlər