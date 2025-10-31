 Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib | 1news.az | Xəbərlər
Mədəniyyət

Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

17:36 - Bu gün
Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə xalq artistinin oğlu məlumat verib.

O deyib ki, Elmira Rəhimova hazırda Bakı Sağlamlıq Mərkəzində müalicə olunur.

"Anamın səhhətində bəzi problemlər yarandı və onu xəstəxanaya aparmaq qərarına gəldik. Təzyiq, şəkər və digər problemlər var", - o qeyd edib.

Xəstəxanadan bildirilib ki, 84 yaşlı Elmira Rəhimovaya Mərkəzin terapiya şöbəsində nevroloq, endokrinoloq konsultasiyasi olunaraq, müvafiq müalicə üsulu təyin edilib: "Mərkəzimizin peşakar komandası tərəfindən stasionar şəraitdə müalicəsi aparılan pasiyentimizin vəziyyəti hal-hazırda yaxşıdır və yaxın günlərdə evə buraxılacaq".

78

Bütün xəbərlər