İtalyan heykəltəraş Cüzeppe Karta Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında qonaq olub - FOTO
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə təşkil olunan “Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ DUY” festivalı çərçivəsində italyan heykəltəraş Cüzeppe Karta Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında qonaq olub.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Xalq rəssamı, professor Natiq Əliyev və akademiyanın rəhbər heyəti Cüzeppe Karta ilə görüşdə Azərbaycan-İtaliya mədəni və incəsənət əlaqələrinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Xalq rəssamı, professor Səlhab Məmmədov və Elmi və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor Xalq rəssamı, professor Fuad Salayev əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edərək tələbələrin yaradıcılıq perspektivinin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Qonaq heykəltəraş qarşılanmaya görə təşəkkürünü bildirərək öz təəssüratlarını bölüşüb.
Sonra Cüzeppe Karta Akademiyanın Muzey-Sərgi kompleksinin daimi ekspozisiyası ilə tanış olub. Daha sonra tədbirin rəsmi hissəsi başlayıb.
Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru çıxışında, həmçinin Cüzeppe Kartanın yaradıcılıq yolu və uğurları haqqında danışaraq belə tədbirlərin tələbələrin yaradıcılıq inkişafına və beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verdiyini vurğulayıb. Daha sonra onun yaradıcılığına ilham verən “Təbiət heç vaxt düşmən deyil” adlı videoçarx nümayiş olunub.
Mühazirə zamanı Cüzeppe Karta şəxsi yaradıcılıq təcrübəsindən danışaraq keçdiyi yol barədə geniş məlumat verib. O, həm musiqiçi, həm rəngkar, həm də heykəltəraş kimi fəaliyyətindən, istifadə etdiyi üslub və texnikalardan bəhs edərək dinləyiciləri məlumatlandırıb.
Tədbirin sonunda Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının tələbələrinin əl işi olan xalça Cüzeppe Kartaya hədiyyə olunub.
Qonaq qarşılığında öz əsərlərindən ibarət kataloqu rektora təqdim edib. Sonda heykəltəraşla xatirə fotosu çəkdirilib.