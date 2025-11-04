 Parada görə bu marşrutların istiqaməti dəyişdirilir - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Parada görə bu marşrutların istiqaməti dəyişdirilir - SİYAHI

Qafar Ağayev15:26 - Bu gün
Parada görə bu marşrutların istiqaməti dəyişdirilir - SİYAHI

Bakıda keçiriləcək Zəfər paradı ilə əlaqədar 5, 6 və 8 noyabr tarixlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq ediləcək məhdudiyyət səbəbindən 2 müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır, 23 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agenliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Dəyişikliyə əsasən:

1, 2, 46H1 nömrəli marşrutlar “28 May” NMM - Puşkin küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;

4 nömrəli marşrut “28 May” NMM – Puşkin küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Mərkəzi Bulvar küçəsi – 1-ci Yaşıl Ada küçəsi (Ağ şəhər) – Xaqani Rüstəmov küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

5 nömrəli marşrut “Nəriman Nərimanov” metro stansiyası – Süleyman Rəhimov küçəsi (“28 May” metro stansiyası) istiqamətində hərəkət edəcək.

6 nömrəli marşrut iki istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Birinci istiqamət "Azadlıq prospekti" metro stansiyası – Axundov bağını, ikinci istiqamət 20-ci Sahə (Ö.Nemanzadə küçəsi) – Su İdmanı Sarayı – “Binə” ticarət mərkəzini əhatə edir.

10 nömrəli marşrut Mikayıl Müşfiq küçəsi – Abdulla Şaiq küçəsi – Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi – “28 May” NMM – Puşkin küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

18 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Əhməd Cavad küçəsi (Nizami bağı) olacaq.

20 nömrəli marşrut “28 May” NMM – Puşkin küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Ağ Şəhər – 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti – Xaqani Rüstəmov küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti – Yusif Səfərov küçəsi – Mehdi Mehdizadə küçəsi – 28 May küçəsi – Rəşid Behbudov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;

21, 120120E nömrəli marşrutlar “28 May” NMM – Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Ağ Şəhər – 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti – Xaqani Rüstəmov küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;

3049 nömrəli marşrutlar “28 May” NMM – Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;

32 nömrəli marşrut “28 May” NMM – Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Ağ Şəhər – 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti – Xaqani Rüstəmov küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

61 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Rəşid Behbudov küçəsi olmaqla fəaliyyəti Səməd Vurğun küçəsi – Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi – Rəşid Behbudov küçəsi ilə;

65 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Axundov bağı olmaqla fəaliyyəti Şeyx Şamil küçəsi – İstiqlaliyyət küçəsi – Azərbaycan prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;

88 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Füzuli küçəsi olmaqla fəaliyyəti Azadlıq prospekti – Füzuli küçəsi – Rəşid Behbudov küçəsi ilə təşkil ediləcək.

88A nömrəli marşrut “28 May” NMM – Puşkin küçəsi – Nizami küçəsi – Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Süleyman Vəzirov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Süleyman Vəzirov küçəsi – Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi – Xocalı prospekti – Yusif Səfərov küçəsi – Mehdi Mehdizadə küçəsi – 28 May küçəsi – Puşkin küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

125 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi “28 May” NMM olmaqla fəaliyyəti İpək yolu (Dairəvi yol) – Mikayıl Müşfiq küçəsi – Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə təşkil ediləcək.

149 nömrəli marşrut Sahil qəsəbəsi – “20-ci Sahə” dairəsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.

205 nömrəli marşrutun fəaliyyəti İpək yolu (Dairəvi yol) – Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə təşkil ediləcək.

72 E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Rəsmi

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Əlillik dərəcəsinin verilməsindən “qazanc” əldə edən vəzifəli şəxslər ifşa edilib

Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

Balakəndə 17 yaşlı qızı oğurlayan dəstə üzvləri tutulublar

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Son xəbərlər

Əlillik dərəcəsinin verilməsindən “qazanc” əldə edən vəzifəli şəxslər ifşa edilib

Bu gün, 17:48

Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 17:44

Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

Bu gün, 17:32

Balakəndə 17 yaşlı qızı oğurlayan dəstə üzvləri tutulublar

Bu gün, 17:30

Bir ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

Bu gün, 17:28

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 17:16

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 17:08

Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:59

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:47

“Məhkəmə Ekspertizası” informasiya sistemi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:42

Azərbaycanla BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Payız tətilindən sonra məktəblərdə ilk dərs gününün vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 16:12

Bakı metrosunun bütün stansiyalarında yeni ödəniş üsulunun tətbiqinə başlanılıb

Bu gün, 16:08

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:52

Parada görə bu marşrutların istiqaməti dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 15:26

Azərbaycan və Əlcəzair XİN başçıları əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:51

Mikayıl Cabbarov: Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik

Bu gün, 14:47

Kamaləddin Qafarov: “Elm strateji əhəmiyyətə malik sahədir”

Bu gün, 14:34

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 14:15

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər