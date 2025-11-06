 Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Qafar Ağayev13:44 - Bu gün
Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 156 milyon 759,9 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.

1news.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

10 ayda xarici vətəndaşların ölkə ərazisində fərdi istehlak üçün aldığı mallara görə dövlət büdcəsindən qaytarılmış ƏDV-nin ("tax free") məbləği 8 milyon 964,6 min manat təşkil edib.

Paylaş:
34

Aktual

Reportaj

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - ...

İqtisadiyyat

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Cəmiyyət

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Bu gün, 14:31

Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 14:06

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Bu gün, 13:56

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 13:50

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Bu gün, 13:40

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bu gün, 12:45

Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:27

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bu gün, 12:17

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:09

Ərəb ölkələrinin aparıcı inkişaf fondlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:00

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:22

Xankəndidə hərbçilərin yürüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:58

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:53

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Bu gün, 10:34

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Bu gün, 10:31

ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Bu gün, 10:18

6 noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

Bu gün, 09:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:48

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13
Bütün xəbərlər