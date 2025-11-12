 Xalq artist təyyarə qəzasına görə konsertini təxirə saldı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Xalq artist təyyarə qəzasına görə konsertini təxirə saldı - FOTO

Qafar Ağayev12:43 - Bu gün
Xalq artist təyyarə qəzasına görə konsertini təxirə saldı - FOTO

Xalq artisti Mənsum İbrahimov bu gün Gəncədə keçirilməsi nəzərdə tutulan konsertini təxirə salıb.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Mənsum İbrahimov paylaşdığı videomüraciətdə bildirib.

O bildirib ki, yubileyi ilə əlaqədar Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında baş tutacaq konserti təxirə salınıb.

“Dünən qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Gəncədən qayıdan hərbi təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə tədbiri təxirə saldıq. 20 hərbçimiz şəhid olub. Türkiyənin şəhidi bizim şəhidimizdir. Acınız acımızdır, əziz Türkiyəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Konsertin yeni vaxtı ilə bağlı məlumat verəcəyik. Anlayışınız üçün təşəkkür edirəm”.

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Mədəniyyət

Xalq artist təyyarə qəzasına görə konsertini təxirə saldı - FOTO

Bakıda NATO kursu keçirilir

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Antalya Kitabxanasında Azərbaycan bölməsinin açılışı olub

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Xalq artist təyyarə qəzasına görə konsertini təxirə saldı - FOTO

Son xəbərlər

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Bu gün, 17:45

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Bu gün, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Bu gün, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Bu gün, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Bu gün, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Bu gün, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Bu gün, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

Bu gün, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Bu gün, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Bu gün, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Bu gün, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bu gün, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

Bu gün, 14:48

Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:40

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Bu gün, 14:17

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 14:15

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bu gün, 14:11

Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər