 BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib

Qafar Ağayev09:31 - Bu gün
BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib

Qış mövsümünə hazırlıqla bağlı Bakının rayonlarında təsdiq edilmiş tədbirlər planlarına uyğun mövsümə və xüsusilə qarlı havalara hazırlıq tədbirləri başa çatıb.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin (BŞİH) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda şəhərin və rayon kommunal xidmətlərinin xüsusi təyinatlı texnikaları hazır vəziyyətə gətirilib, əlavə tədbirlər görülüb. Görülən işlərə nəzarət məqsədi ilə BŞİH hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib.

Paytaxtda qarlı havalara hazırlıq tədbirlərinin vəziyyəti məsələləri sonuncu olaraq Bakı şəhərinin Suraxanı, Səbail və Nəsimi rayonlarında müzakirə edilib. Müşavirələrdə BŞİH-nin məsul şəxsləri, rayon rəhbərliyi, kommunal-təsərrüfat və digər aidiyyəti qurumların rəhbərləri, həmçinin özəl sektorun nümayəndələri də iştirak ediblər. Müşavirələrdə hər bir sahənin rəhbərinin hesabatı dinlənilib.

Qeyd olunub ki, rayonlardakı hər bir təşkilat mövsümə hazırlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməli və yağıntılar zamanı bitişik ərazinin qardan və buzdan təmizlənməsi üçün müvafiq tədbirlər görməlidirlər. Qarın təmizlənməsi işlərinə kommunal qurumların texnikası ilə yanaşı idarə, təşkilat, bələdiyyə və özəl qurumların da mövcud texnikalarının cəlb edilməsi qərara alınıb.

Eyni zamanda həm də ictimai iaşə müəssisələrinin, özəl qurumların rəhbərlərinə və ictimaiyyət nümayəndələrinə özlərinə aid ərazilərin təmizlənməsində yaxından iştirak etməyə çağırış edilib.

Paylaş:
78

Aktual

Siyasət

Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bəyannaməsi BMT-nin sənədi kimi yayımlanıb

Cəmiyyət

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Müsahibə

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas elementini təşkil edir

Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb

Yol polisi zolağı tez-tez dəyişən sürücülərə xəbərdarlıq etdi - Sıxlıq yaradırsınız

On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Son xəbərlər

Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas elementini təşkil edir

Bu gün, 11:58

Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb

Bu gün, 11:45

Yol polisi zolağı tez-tez dəyişən sürücülərə xəbərdarlıq etdi - Sıxlıq yaradırsınız

Bu gün, 11:21

On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Bu gün, 11:10

Biləcəridə işıq kəsiləcək

Bu gün, 11:00

Naxçıvanda dələduzluq - Vətəndaşların 50 min manatı ələ keçirildi

Bu gün, 10:55

Arvadına xəsarət yetirərək qaçan şəxs Çində saxlanılıb

Bu gün, 10:36

Bakıda SSRİ bayrağı qaldıranlar saxlanılıb

Bu gün, 10:19

Bakı Təhlükəsizlik Forumunun Bəyannaməsi BMT-nin sənədi kimi yayımlanıb

Bu gün, 10:17

AYNA: Zabrat yolunda xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb - VİDEO

Bu gün, 10:09

Noyabrın müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

Bu gün, 10:06

Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub.

Bu gün, 09:53

AMB 26 noyabra olan olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

BŞİH: Qarlı havalara hazırlıqla bağlı müşavirələr başa çatıb, hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edib

Bu gün, 09:31

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Bu gün, 09:15

Paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:14

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 09:12

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:02

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

25 / 11 / 2025, 17:52

Sabah bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

25 / 11 / 2025, 17:51
Bütün xəbərlər