 Naxçıvanda dələduzluq - Vətəndaşların 50 min manatı ələ keçirildi
Cəmiyyət

Naxçıvanda dələduzluq - Vətəndaşların 50 min manatı ələ keçirildi

Qafar Ağayev10:55 - Bu gün
Naxçıvanda dələduzluq - Vətəndaşların 50 min manatı ələ keçirildi

Naxçıvanda işə düzəltmək adı altında dələduzluq edən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib.

1news.az xəbər verir ki, Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq edən 38 yaşlı Elvin İsmayılov saxlanılıb. Belə ki, o, ayrı-ayrı vaxtlarda 5 vətəndaşı işə düzəltmək vədi ilə aldadaraq 50 min manat pul vəsaitini ələ keçirib.

Faktla bağlı Naxçıvan ŞPİ-də cinayət işi başlanılıb, hazırda cinayət işi üzrə araşdırma davam etdirilir.

Qeyd olunub ki, E.İsmayılovun analoji əməllərindən zərər çəkmiş başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.

