 1news.az-ın 4 əməkdaşı təltif edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

1news.az-ın 4 əməkdaşı təltif edilib

Qafar Ağayev17:18 - Bu gün
1news.az-ın 4 əməkdaşı təltif edilib

Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi münasibətilə 1news.az xəbər saytının 4 əməkdaşı dövlət təltifinə layiq görülüb.

Belə ki, 1news.az-ın baş redaktoru Kəmalə Məmmədova, müxbirlər Yalçın Əliyev, Feliks Vişnevetskiy və Rüstəm Əzimov “Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi (1875–2025)” yubiley medalı ilə təltif olunublar.

Qeyd edək ki, yubiley medalı Prezident İlham Əliyevin 20 fevral 2025-ci il tarixli Fərmanı ilə təsis edilib. Bu təltif Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik şərəfli yoluna, jurnalistlərin peşəkar və məsuliyyətli fəaliyyətinə, eləcə də söz və informasiya azadlığının inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən yüksək diqqət və qayğının bariz ifadəsidir.

Paylaş:
190

Aktual

Rəsmi

DSX-nin döyüş bayrağının təsvirinə dəyişiklik edildi

Cəmiyyət

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Siyasət

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Cəmiyyət

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Cəmiyyət

Xarici vətəndaşlar üçün bəzi qoruq və muzeylərə giriş qiyməti dəyişir

AzMİU-nun 50 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

“Üçüncü Bahar” İctimai Birliyinin 4-cü “YAŞA” Mərkəzinin açılışı baş tutdu - FOTO

1news.az-ın 4 əməkdaşı təltif edilib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Noutbuk etibarlı köməkçiyə çevrilərsə: “ASUS ExpertBook B” seriyası haqqında hər şey - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Son xəbərlər

Xarici vətəndaşlar üçün bəzi qoruq və muzeylərə giriş qiyməti dəyişir

Bu gün, 17:53

AzMİU-nun 50 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 17:37

“Üçüncü Bahar” İctimai Birliyinin 4-cü “YAŞA” Mərkəzinin açılışı baş tutdu - FOTO

Bu gün, 17:27

DSX-nin döyüş bayrağının təsvirinə dəyişiklik edildi

Bu gün, 17:24

1news.az-ın 4 əməkdaşı təltif edilib

Bu gün, 17:18

Daha iki küçədə mikromobillik zolağı təşkil edilir - FOTO

Bu gün, 17:03

Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi heyət Dohada BMT tədbirində iştirak edir

Bu gün, 16:35

AQTA: Yeni il hədiyyə qutuları alarkən diqqətli olun - VİDEO

Bu gün, 16:04

İkili diplom proqramlarının maliyyələşdirilməsi qaydası müəyyənləşib

Bu gün, 15:42

Azərbaycan və Türkiyə hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 15:28

Xətai prospektində hərəkət təkmilləşdirilir

Bu gün, 15:12

Kamaləddin Qafarov: “Amnistiya mühüm siyasi və humanist addımdır”

Bu gün, 15:01

6 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq

Bu gün, 14:56

Nicat Məmmədli Təhsilin İnkişafı Fonduna direktor təyin edilib

Bu gün, 14:44

Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinə yeni direktor təyin olunub

Bu gün, 14:31

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Bu gün, 14:18

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:11

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Bu gün, 13:34

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:27

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər