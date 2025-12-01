 Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür

Qafar Ağayev09:25 - Bu gün
Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür

Bu gün Laçın rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən 5 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad edilməsi ilə müharibədə məğlub olduğunu qəbul edən Ermənistan məcburiyyət qarşısında qalaraq kapitulyasiya aktına imza atıb.

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Bəyanat imzalanıb.

Sənədin 2-ci bəndinə əsasən, 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu, bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən, 25 noyabr 2020-ci il tarixinədək Kəlbəcər rayonu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb.

Beləliklə, Laçının 28 ilik işğalına 2020-ci il dekabrın 1-də son qoyulub.

Azərbaycan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğaldan azad edilməsinə heç bir itki vermədən nail olub.

Lakin bəyanatın imzalandığı 10 noyabr 2020-ci ildən 1 dekabr 2020-ci ilə qədər - 20 gün müddətində ermənilər Laçın şəhərində və rayon ərazisində dağıntılar törədib, rayonu tərk edərkən binaları, evləri, tikililəri talan edib, yandırıb, ağacları qırıb, ekoloji terrora əl atıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1 dekabr 2020-ci ildə televiziya ilə müraciətində Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Özü də bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı. Biz bu rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən qaytarmışıq”, - deyə dövlət başçısı bəyan edib.

Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi şərəfinə Azərbaycan Respublikasında “Laçının azad olunmasına görə” medalı təsis olunub.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Laçının işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət göstərmiş hərbi qulluqçular “Laçının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib.

Qeyd edək ki, Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi.

Paylaş:
203

Aktual

Siyasət

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Rəsmi

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Cəmiyyət

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Cəmiyyət

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Su polisi Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxsi saxladı

Məmməd İbrahimliyə ittiham elan olunub

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Ötən həftə 1 527 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

Milli Müdafiə Universitetində Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Növbəti növbəti diplomatik uğur - Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib

Son xəbərlər

Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 13:03

Su polisi Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxsi saxladı

Bu gün, 12:57

Məmməd İbrahimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 12:46

DİN: Son iki gündə 77 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 12:45

Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:23

ATƏT Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların bağlanmasını başa çatdırıb

Bu gün, 12:08

Gültəkin Hacıbəyli Türkiyədən deportasiya edilib? - CAVAB

Bu gün, 11:54

Narkokuryerlərin “meyvə satıcısı” kimi davranmaq cəhdi alınmadı - Polisdən əməliyyat

Bu gün, 11:46

AXCP sədri Əli Kərimliyə ittiham elan olunub

Bu gün, 11:30

İlham Əliyev Rumıniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:13

Kəlbəcərdəki yanğın davam edir

Bu gün, 10:53

“Ramiz Mehdiyev” işində Əli Kərimli epizodu üzrə son ciddi detallar bəlli oldu - FOTO

Bu gün, 10:37

Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır

Bu gün, 10:26

Bakının bəzi ərazilərində işıq kəsiləcək

Bu gün, 10:21

Azərbaycanda İİV-ə yoluxanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:16

Bu gündən Bakı Bulvarında Yeni il yarmarkası fəliyyətə başlayacaq - VİDEO

Bu gün, 10:05

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:50

AMB dekabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:38

Laçının erməni işğalından azad olunmasından 5 il ötür

Bu gün, 09:25

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

Bu gün, 09:04
Bütün xəbərlər