Cəmiyyət

AMB dekabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:38 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0400 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1924 kimi, Avro isə 1,9717 manatadək bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9717
1 Avstraliya dolları AUD 1,1124
1 Belarus rublu BYN 0,5745
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0082
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1156
1 Çexiya kronu CZK 0,0815
1 Çin yuanı CNY 0,2403
1 Danimarka kronu DKK 0,264
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6297
1 Honq Konq dolları HKD 0,2183
1 Hindistan rupisi INR 0,019
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2485
1 İsveç kronu SEK 0,1798
1 İsveçrə frankı CHF 2,1138
1 İsrail şekeli ILS 0,5217
1 Kanada dolları CAD 1,2157
1 Küveyt dinarı KWD 5,5394
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3322
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5165
1 Moldova leyi MDL 0,1
1 Norveç kronu NOK 0,168
100 Özbəkistan somu UZS 0,0143
100 Pakistan rupisi PKR 0,6049
1 Polşa zlotısı PLN 0,4654
1 Rumıniya leyi RON 0,3872
100 Rusiya rublu RUB 2,1924
1 Serbiya dinarı RSD 0,0168
1 Sinqapur dolları SGD 1,3112
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4531
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3096
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,04
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0402
100 Yaponiya yeni JPY 1,0929
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9743
1 Qızıl XAU 7219,076
1 Gümüş XAG 97,3131
1 Platin XPT 2880,293
1 Palladium XPD 2451,494
