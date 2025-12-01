AMB dekabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0400 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1924 kimi, Avro isə 1,9717 manatadək bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9717
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1124
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5745
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,0082
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1156
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0815
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2403
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,264
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6297
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2183
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,019
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2485
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1798
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1138
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5217
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2157
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5394
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3322
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5165
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,168
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0143
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6049
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4654
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3872
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1924
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0168
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3112
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4531
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3096
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,04
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0402
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0929
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9743
|1 Qızıl
|XAU
|7219,076
|1 Gümüş
|XAG
|97,3131
|1 Platin
|XPT
|2880,293
|1 Palladium
|XPD
|2451,494
