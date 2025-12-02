 Samir Məmmədov: Azərbaycanda süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün normativ baza formalaşdırılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Samir Məmmədov: Azərbaycanda süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün normativ baza formalaşdırılır

Qafar Ağayev12:15 - Bu gün
Samir Məmmədov: Azərbaycanda süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün normativ baza formalaşdırılır

“Ölkəmizdə süni intellektin inkişafını təmin edəcək hüquqi-normativ baza və konseptual çərçivəni müəyyən edən Süni İntellekt Strategiyası artıq təsdiqlənib”.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ASAN xidmətin ASAN Süni İntellekt Mərkəzinin (ASAN AI HUB) açılış mərasimində çıxış edən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov məlumat verib.

Nazir müavini bildirib ki, strategiyanın əsas istiqamətləri süni intellektin idarə edilməsinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi, məlumat (data) bazalarının və infrastrukturun yaradılması, süni intellekt sahəsində istedad və bacarıqların artırılması, eləcə də əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasını əhatə edir:

"Süni intellektdən etik prinsiplərə uyğun və məsuliyyətli şəkildə istifadəni təmin etmək üçün normativ-hüquqi baza hazırlanır. Bu tənzimləmələr insan hüquqları və məlumatların məxfiliyinə xüsusi önəm verərək, süni intellektdən istifadə proseslərini optimallaşdıracaq. Qeyd edilməlidir ki, formalaşdırılan hüquqi çərçivə süni intellektin inkişafını məhdudlaşdırmaq məqsədi daşımır, əksinə ölkədə rəqəmsallaşma proseslərini daha da gücləndirməyə xidmət edir".

O əlavə edib ki, cari ildə Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk dövlət standartlarının qəbuluna başlanılıb.

"Yeni standartlar süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi zamanı risklərin idarə olunmasını, etik qaydalara əməl edilməsini və şəffaflığın təmin olunmasını nəzərdə tutur. Bundan başqa, süni intellekt sistemlərinin qurulması, tətbiqi, saxlanması və davamlı olaraq təkmilləşdirilməsinə dair ən müasir alqoritm və yanaşmaları özündə birləşdirir", — deyə nazir müavini qeyd edib.

Bu istiqamətdə aparılan işlər ölkəmizdə süni intellekt ekosisteminin daha dayanıqlı və effektiv şəkildə formalaşmasına zəmin yaradır.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

Prezident Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

Cəmiyyət

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Siyasət

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Cəmiyyət

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Cəmiyyət

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın başlayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Təhlükəli ağaclar: kim cavabdehdir, hara müraciət etməli və hansı addımlar atılmalıdır? – FOTO

“Şamaxinka”da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir - VİDEO

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Son xəbərlər

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Bu gün, 15:23

Gələn il Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi açılacaq

Bu gün, 15:05

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Bu gün, 15:01

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Bu gün, 14:40

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın başlayıb

Bu gün, 14:28

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Bu gün, 13:58

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 13:49

Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:23

AQTA Gəncə, Ağstafa və Salyanda yerləşən ərzaq bazarlarında monitorinq keçirib - FOTO

Bu gün, 13:18

Sevinc Fətəliyeva: ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması Azərbaycanın diplomatik qələbəsidir

Bu gün, 12:59

Kiberpolis “Zuerx” onlayn maliyyə dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirdi - FOTO

Bu gün, 12:57

Ehtiyat kadrlar üçün vakant müəllim yerlərinə seçim müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:55

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Bu gün, 12:53

NİİM bu gün Aeroport şossesində baş verən qəza ilə bağlı açıqlama yayıb

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

“Sumqayıt” FK prezidenti jurnalistlərə qarşı məhkəmə işi barədə bəyanatla çıxış edib – ƏTRAFLI

Bu gün, 12:30

Samir Məmmədov: Azərbaycanda süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün normativ baza formalaşdırılır

Bu gün, 12:15

Nazir müavini: rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi ə hədəflərdəndir

Bu gün, 12:01

ABB “İlin əqdi” mükafatını qazandı!

Bu gün, 11:49
Bütün xəbərlər