Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin etdi
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Dunkan Norman təyin edilib.
1news.az xəbər verir ki, səfir bu barədə X hesabında paylaşım edib.
“Britaniyanın Azərbaycandakı növbəti səfiri təyin olunmaqdan şərəf duyuram!Britaniya-Azərbaycan tərəfdaşlığını dərinləşdirmək məqsədilə ikitərəfli münasibətlərimizin əsasları üzərində irəliləməyi və ortaq prioritetlərimiz üzrə mühüm işi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm”,-deyə səfir əlavə edib.
Qeyd edək ki, yeni səfir Dunkan Norman 2026-cı ilin may ayında vəzifəsini icra etməyə başlayacaq.
