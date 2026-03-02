 Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin etdi | 1news.az | Xəbərlər
Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin etdi

16:43 - Bu gün
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Dunkan Norman təyin edilib.

1news.az xəbər verir ki, səfir bu barədə X hesabında paylaşım edib.

“Britaniyanın Azərbaycandakı növbəti səfiri təyin olunmaqdan şərəf duyuram!Britaniya-Azərbaycan tərəfdaşlığını dərinləşdirmək məqsədilə ikitərəfli münasibətlərimizin əsasları üzərində irəliləməyi və ortaq prioritetlərimiz üzrə mühüm işi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm”,-deyə səfir əlavə edib.

Qeyd edək ki, yeni səfir Dunkan Norman 2026-cı ilin may ayında vəzifəsini icra etməyə başlayacaq.

