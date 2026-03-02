 Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

Qafar Ağayev16:03 - Bu gün
Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) ipoteka kreditləşməsinin davam etdirilməsi məqsədilə müvəkkil banklara ipoteka kreditlərinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün limitlər ayırıb.

1news.az Fonda istinadən xəbər verir ki, vətəndaşlardan müraciətlərin qəbuluna adi ipoteka kreditləri üzrə 05.03.2026-cı il tarixində saat 11:00-dan etibarən, güzəştli ipoteka kreditləri üzrə isə 06.03.2026-ci il tarixində saat 11:00-dan etibarən başlanılacaq.

Müraciətlərin qəbulu "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemi (www.e-gov.az) üzərindən elektron imza vasitələri (SİMA Token (Elektron İmza), SİMA Rəqəmsal, Asan İmza) ilə həyata keçiriləcək.

Bununla əlaqədar olaraq, vətəndaşlara 04.03.2026-cı il tarixinə qədər elektron kabinetlərin formalaşdırılması tövsiyə edilir.

İpoteka kreditinin alınması üçün müraciətə dair istifadəçi təlimatı Fondun internet səhifəsində (www.mcgf.gov.az/storage/Talimat.pdf), həmçinin "Elektron hökumət" portalının və "mygov" platformasının müvafiq bölmələrində yerləşdirilib.

2025-ci ildə İKZF-nin xətti ilə 443 milyon manat kredit verilib. Bu, 2025-ci illə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

Hesabat dövründə Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 2,8 % azalaraq 434,9 milyon manat olub.

İl ərzində İKZF-nin istiqraz buraxmaqla cəlb etdiyi vəsaitin məbləği 8,3 % artaraq 650 milyon manata çatıb, Fonda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin məbləği isə 8,9 % azalaraq 79,9 milyon manata düşüb.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Rusiya Hökuməti Sədrinin müavinini qəbul edib

Dünya

️İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

İqtisadiyyat

Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

Rəsmi

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları telefonda danışdılar, sıx koordinasiya davam etdiriləcək

İqtisadiyyat

Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

İrandakı gərginlik Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? – Deputatdan AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası Bakıdan yola salınır - FOTO

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Son xəbərlər

Siyəzən Broyler ASC məşhur Amerika brendinin Azərbaycan üzrə filiallarının eksklüziv təchizatçısı oldu

Bu gün, 17:22

SEPAH Netanyahunun ofisinin vurulduğunu açıqladı, İsrail xəbəri təkzib etdi

Bu gün, 17:16

Azərbaycan və Rusiya qəzaya uğrayan AZAL təyyarəsi ilə bağlı kompleks addımlar atacaq

Bu gün, 17:07

İlham Əliyev Rusiya Hökuməti Sədrinin müavinini qəbul edib

Bu gün, 16:49

Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin etdi

Bu gün, 16:43

Azərbaycan və Moldovanın XİN rəhbərləri danışıqlar aparacaqlar

Bu gün, 16:40

Azərbaycan və Küveyt XİN-ləri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 16:20

️İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

Bu gün, 16:10

Bu gün və sabah geomaqnit sahəsi aktiv olacaq

Bu gün, 16:07

Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

Bu gün, 16:03

İlqar Hacıyevə məxsus əmlakların üzərinə həbs qoyulub

Bu gün, 15:56

Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 15:39

İranda müdafiə nazirinin səlahiyyətləri Seyyid Məcid İbn Əl-Rzaya tapşırılıb

Bu gün, 15:24

İsrail Tehranı, İran isə Beer-Şevanı vurur

Bu gün, 15:13

Azərbaycanda “Basketbol Hər Yerdə!” layihəsinə start verildi - FOTO

Bu gün, 15:12

Fevral ayında hava iqlim normasından yüksək olub

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları telefonda danışdılar, sıx koordinasiya davam etdiriləcək

Bu gün, 14:49

Gəncədə yerləşən Cümə məscidinin təmiri üçün vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:38

Ceyhun Bayramovla Kaya Kallas bölgədəki hərbi gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 14:18

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Bu gün, 14:07
Bütün xəbərlər