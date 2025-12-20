 Qazaxda avtomobil divara çırpılıb, ölən və yaralanan var | 1news.az | Xəbərlər
Qazaxda avtomobil divara çırpılıb, ölən və yaralanan var

10:06 - Bu gün
Qazaxda ölümlü nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Qazaxda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki hərəkətdə olan avtomobil idarəetmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yolun kənarındakı divara çırpılıb. Qəza zamanı 24 yaşlı N.Alıyev hadisə yerində həyatını itirib. 1996-cı il təvəllüdlü M.Vələdov isə xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

