Böyük Qayıdış: Ağdərə rayonuna növbəti köç karvanı yola düşüb
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində dekabrın 22-də Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Tərtər şəhərinin Bayraq meydanından yola salınan köç karvanı respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarətdir.
Bu mərhələdə Həsənriz kəndinə 10 ailə - 54 nəfər köçürülür.
134