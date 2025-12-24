“Call of Duty”nin yaradıcısı faciəvi şəkildə vəfat edib
Dünyaca məşhur “Call of Duty” videooyun seriyasının yaradıcısı Vins Zampella dekabrın 21-də ABŞ-ın Los-Anceles ştatının şimalında Ferrari markalı avtomobili ilə yol-nəqliyyat hadisəsinə düşərək həyatını itirib.
1news.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan və on minlərlə baxış toplayan görüntülərdə Zampellanın idarə etdiyi Ferrari-nin tuneldən çıxdıqdan sonra idarəetməni itirərək beton baryerə çırpıldığı əks olunub.
Qeyd edək ki, Vins Zampella lüks avtomobillərinin fotolarını və avtomobil yarışlarına etdiyi səfərləri sosial media platforması Instagramda tez-tez paylaşırdı.
