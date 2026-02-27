 ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək

Qafar Ağayev10:52 - Bu gün
ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək

ABŞ ilə İran arasında Cenevrədə keçirilən danışıqlardan sonra ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens (J.D. Vance) “Washington Post” qəzetinə açıqlama verib.

1news.az xəbər verir ki, Vens İranla bağlı məsələyə münasibət bildirərək Prezident Donald Trampın bu istiqamətdə hələ yekun qərar vermədiyini deyib.

Onun sözlərinə görə, mümkün variantlar sırasında həm hərbi zərbələr, həm də diplomatik həll yolları nəzərdən keçirilir.

Vens ehtimal olunan hərbi əməliyyatdan sonrakı mərhələni də dəyərləndirərək bildirib ki, “Yaxın Şərqdə illərlə davam edəcək və sonu görünməyən bir müharibənin içində olacağımız ehtimalı yoxdur”.

O qeyd edib ki, “Keçmişdə buraxılmış səhvləri təkrarlamamaq lazımdır. Lakin keçmişin dərslərindən həddindən artıq nəticə çıxarmaqdan da çəkinməliyik. Bir prezident hərbi münaqişəni uğursuz idarə edib deyə, bu, o demək deyil ki, biz bir daha hərbi qarşıdurmaya girə bilmərik”.

Özünü xarici hərbi müdaxilələrə şübhə ilə yanaşan siyasətçi kimi gördüyünü deyən Vens əlavə edib ki, bu yanaşma Donald Trampa da aiddir.

“Düşünürəm ki, hamımız diplomatik variantı üstün tuturuq. Ancaq bu, iranlıların nə edəcəyindən və nə deyəcəyindən asılıdır”, – deyə o vurğulayıb.

Paylaş:
123

Aktual

Rəsmi

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Dünya

ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək

Anna Akopyan Nikol Paşinyandan ayrıldığını açıqlayıb

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

Zelenski ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

Son xəbərlər

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

Bu gün, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Bu gün, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

Bu gün, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

Bu gün, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

Bu gün, 16:57

Şamaxıda iki zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:50

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

Bu gün, 16:28

AQTA arıqlamaq üçün istifadə olunan çay və qəhvələrlə bağlı istehlakçılara çağırış edib

Bu gün, 16:04

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 15:56

ETX “Narketing163” adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinə qarşı operativ tədbir görüb

Bu gün, 15:43

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 15:27

İyuna qədər dövlət qurumlarına yeni müavin təyin olunacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bu gün, 15:21

“Lake Hotel”də dörd gəncin ölümündə təqsirləndirilən sahibkara hökm oxundu

Bu gün, 14:56

İlin ilk Ay tutulması baş verəcək

Bu gün, 14:47

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər