TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!
“TESS” çayı çoxsaylı hədiyyələrlə “Zövqünüzə uyğun hədiyyələri seçin” adlı lotereya və bonus proqramını davam etdirir.
Hər ay unikal çay sevərləri arasında 10 hədiyyə oynanılır:
Apple iPhone 16 smartfonu, Kontakt Home hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində), səyahət hədiyyə kartları (200 AZN dəyərində) və fitnes klubuna abunəliklər.
Qaliblər tam təsadüfi seçim yolu ilə müəyyən olunacaq, lakin kampaniyada iştirak edən hər kəs avtomatik olaraq TESS Klubunun üzvü olur. Hər qeydiyyatdan keçmiş qəbz sizə ballar qazandırır və bu balları kampaniya müddətində hədiyyələrə dəyişmək mümkündür. Beləliklə, hər yeni alışla qazanmaq şansınız artır.
Növbəti və sonuncu uduş 15 yanvar 2026 tarixində keçiriləcək. Bu uduşda 04 dekabr – 31 dekabr tarixləri aralığında TESS çayı alıb qəbzlərini www.tess-club.az saytda qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar iştirak edəcək.
TESS klubunun üzvləri üçün yeni sərfəli aksiya! 10 dekabr 2025-dən 20 yanvar 2026-dək topladığınız xalları TESS hədiyyələrinə 50% endirimlə dəyişdirə biləcəksiniz. Hədiyyələri 2026-cı ilin yanvar ayının sonunadək əldə edə bilərsiniz.
İştirak şərtlərinin tam mətni www.tess-club.az saytında dərc olunub. Bütün suallar üçün Whatsapp dəstək xətti: +994 99 820 68 20
“TESS” çay brendinin lotereyası çərçivəsində 18 dekabr tarixində, 05 noyabr – 03 dekabr 2025 dövründə www.tess-club.az saytında qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş alıcılar arasında altıncı tiraj keçirilib.
Tirajın nəticələrinə əsasən 10 qalib müəyyən olunub:
📱 Apple iPhone 16 smartfonu
Almas Məmmədova (Qəbzin ID nömrəsi 6BRTtDmXNZna)
💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı
1. Xalidə Babayeva (İD номер чека F5i7TYLCbat4)
2. Gülnar Əsədova (İD номер чека 5GV35Lgz7425)
3. Hüseyn Emirov (İD номер чека DGGetViParBU)
✈️ 200 AZN-lik səyahət hədiyyə kartı
1. Tural Əliyev (İD номер чека 6kZw7nm65q3C)
2. Aynurə Babayeva (İD номер чека GSsk5Ar7yX9n)
3. Lalə Mirzəyeva (İD номер чека G597Toiuzd6D)
💪 1 aylıq fitness klub abunəliyi
1. Marina Saviç (İD номер чека HsTae6SgLRpT)
2. Nigar Sərkərova (İD номер чека HGRNPw89Af7H)
3. Sıbinə Cəfərzadə (İD номер чека BuaLnx2ZkiQ4)
TESS Kluba qoşulun və hədiyyələr qazanın!
Reklam hüququnda