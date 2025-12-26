 “McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

10:54 - Bu gün
“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

Yeni il bayramları uşaqlara xüsusi diqqət yetirilməsinin, onlar üçün qayğı və dəstək mühitinin yaradılmasının xüsusilə vacib olduğu bir dövrdür.

Yeni il ərəfəsində, eləcə də 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə “McDonald’s Azərbaycan” Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birgə şəhid və qazilərin övladları üçün bayram tədbiri təşkil edib.

Bayram "Şüvəlan Park"da yerləşən “McDonald’s” restoranında keçirilib.

Tədbirdə 50 uşaq iştirak edib. İştirakçılar üçün animatorların iştirakı ilə bayram proqramı və interaktiv əyləncələr hazırlanıb ki, bu da isti və həqiqətən bayram ab-havası yaradıb.

Bayramın sonunda uşaqlara yeni il hədiyyələri təqdim olunub.

Tədbir “McDonald’s Azərbaycan” ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində baş tutub. Sənəd korporativ sosial məsuliyyət layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəlib və 44 günlük Vətən müharibəsi veteranlarının və şəhidlərinin övladlarını dəstəkləyən çoxsaylı birgə təşəbbüslər üçün əsas olub.

Paylaş:
217

Aktual

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Siyasət

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Rəsmi

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Magistral yollarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Son xəbərlər

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Bu gün, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Bu gün, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Bu gün, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Bu gün, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Bu gün, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

Bu gün, 13:28

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:55

Bakıda yeni yol tikintisi ilə bağlı avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:53

“İstanbul Klinika”da aparılan yoxlama qanunsuzluqları aşkar etdi

Bu gün, 12:44

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:32

HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:19

BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

Bu gün, 12:05

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yenilənmiş veb-saytı istifadəyə verilib

Bu gün, 11:28

Avtomobil yollarında buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür

Bu gün, 11:14

Paytaxt və rayonlarda qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:05

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

Bu gün, 10:54

AZAL təyyarəsi vurulub - Birgə RƏY

Bu gün, 10:50

Dələduzluqda ittiham edilən şəxs eyni əmələ görə yenidən saxlanıldı

Bu gün, 10:47
Bütün xəbərlər