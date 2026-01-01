 FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

14:27 - Bu gün
FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar ardıcıl bir neçə qeyri-iş günü ərzində vətəndaşlar avtonəqliyyat vasitələrini, əsasən binaların həyətyanı sahələrində və ya ətrafında park edirlər.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumatda bildirilir ki, müşahidələrə, habelə həyata keçirilən yanğın-xilasetmə əməliyyatlarının ümumi təhlilinə əsasən təəssüflə qeyd edilməlidir ki, bir sıra hallarda pərakəndə şəkildə, binaların girişlərində və həyətlərində, avtomobil yollarının hərəkət hissəsində və ya yanğına qarşı su təchizatı sistemlərinin bilavasitə yaxınlığında nizamsız park edilmiş avtomobillər fövqəladə hadisə zamanı yanğınsöndürmə, xilasetmə və digər iriqabaritli xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin operativ hərəkətinə və çevik döyüş vəziyyətinə gətirilməsinə maneə yaradır, habelə yanğınların söndürülməsi zamanı su hovuzları və hidrantlardan suyun götürülməsini çətinləşdirir, bəzi hallarda isə mümkünsüz edir.

Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bayram günlərində şəxsi avtomobillərin kütləvi parklanması ilə bağlı yarana biləcək mümkün təhlükələri nəzərə alaraq, vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hadisələr zamanı yanğınsöndürmə və xilasetmə avtomobillərinin, digər iriqabaritli xüsusi təyinatlı texnikaların binalara maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektli keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə, bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə, digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.

Paylaş:
104

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

Cəmiyyət

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Son xəbərlər

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

Bu gün, 16:57

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:27

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Bu gün, 15:34

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:52

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 14:27

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:57

Bakı Yeni ilin səhərini təmiz və səliqəli qarşıladı - FOTO

Bu gün, 13:17

Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Dağlıq ərazilərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:16

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:55

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:51

Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib

Bu gün, 11:35

Azərbaycanda dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:07

Azərbaycanda itkin düşən 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 10:51

Bu gün yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:22

Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:20

2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib

Bu gün, 09:57

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib -

Bu gün, 01:05

Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var

31 / 12 / 2025, 18:00
Bütün xəbərlər