 Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub
Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub

17:13 - Bu gün
Nikolas Maduroya qarşı irəli sürülən ittihamlar bəli olub

Venesuela Prezidenti Nikolas Maduroya qarşı ABŞ-da narkoterrorizm, kokain idxalı və qanunsuz silah saxlanması ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Baş prokuroru Pamela Bondi “X” sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Bildirilib ki, Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı Siliya Flores Nyu-York ştatının Cənub dairəsində ittiham olunurlar. Baş prokuror vurğulayıb ki, yaxın vaxtlarda onlar ABŞ hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələri qarşısında cavab verəcəklər.

