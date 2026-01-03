 Aǧdamda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Aǧdamda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

Qafar Ağayev10:46 - Bu gün
Aǧdamda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

Aǧdamda narkotik vasitə qəbul edərək avtomobil idarə edən sürücü inzibati qaydada həbs olunub.

1news.az-ın məlumatına görə, Ağdam Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində "Vaz" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə sürücü Məmmədhüseyn Həsənova “saxla” işarəsi verilib.

Araşdırma zamanı onun narkotikin təsiri altında avtomobil idarə etdiyi müəyyən edilib.

M.Həsənov barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənun qərarına əsasən o, 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Dövlət başçısı Latviyanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı verib

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

"Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi" – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

