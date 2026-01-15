 Ötən gün xeyli silah-sursat aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ötən gün xeyli silah-sursat aşkarlanıb

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
Ötən gün xeyli silah-sursat aşkarlanıb

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-dən bildirilib. Yanvarın 14-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 14 avtomat silahı, 3 pulemyot, 1 tapança, 2 qumbara, 3 qumbaraatan, 2 alışdırıcı, 25 tüfəng, 5 patron darağı və 291 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Paylaş:
160

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri Sədərək-Yerasx dəmir yolu sahəsinə birgə baxış keçirib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Cəmiyyət

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

MİQ imtahanlarında iştirak ödənişli olacaq – Prezident dəyişikliyi təsdiqlədi

Cəmiyyət

Bu istiqamətlər üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşına əlavənin müddəti uzadıldı

Yasamal və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Füzuliyə işləməyə gedən iki şəxs avtomobildə boğulub öldü

Redaktorun seçimi

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bu istiqamətlər üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 17:58

Azərbaycan çempionatına vəsiqə qazanan şahmatçılar müəyyənləşib

Bu gün, 17:49

COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşına əlavənin müddəti uzadıldı

Bu gün, 17:36

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri Sədərək-Yerasx dəmir yolu sahəsinə birgə baxış keçirib

Bu gün, 17:13

Yasamal və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 17:01

Füzuliyə işləməyə gedən iki şəxs avtomobildə boğulub öldü

Bu gün, 16:50

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Bu gün, 16:40

Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında Qanuna düzəliş edilib

Bu gün, 16:26

Sosial yardımın verilməsi ilə bağlı saxta elanlar yayılıb - XƏBƏRDARLIQ!

Bu gün, 16:22

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

MİQ imtahanlarında iştirak ödənişli olacaq – Prezident dəyişikliyi təsdiqlədi

Bu gün, 15:23

Azərbaycanda Enerji Effektivliyi İnformasiya Sistemi yaradılır

Bu gün, 15:09

Temperatur 8 dərəcə enir: Qar, buzlanma və güclü külək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:03

Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə qatarla gündəlik səfər mümkün oldu - ADY-dən YENİLİK

Bu gün, 14:57

ABŞ səfirliyi Bakıda viza müraciətləri ilə bağlı rəsmi məlumat yaydı

Bu gün, 14:16

Zəka Mirzəyev: Pensiya kapitalını vaxtından əvvəl almaq dünyada təcrübəsində mövcud deyil

Bu gün, 13:24

Azərbaycanda pensiya yaşı azaldılacaq? - DSMF sədrindən açıqlama

Bu gün, 13:17

Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır

Bu gün, 13:16

20 dərəcəyək şaxta, külək, duman - Sabahın HAVASI

Bu gün, 13:03

Ağsuda narkotik satışı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:53
Bütün xəbərlər