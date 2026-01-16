Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub
Yanvarın 1-dən 15-dək Elm və Təhsil Nazirliyinə, eləcə də qurumlarına 18 min 170 vətəndaş müraciəti daxil olub.
Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, müraciətlərin 675-i elektron, 875-i yazılı qaydada, 2 min 128-i sosial media, 12 min 455-i isə çağrı mərkəzləri vasitəsilə yönləndirilib. Həmçinin vətəndaş qəbulu zamanı 2 min 37 müraciət qeydə alınıb.
Müraciətlər eksternat imtahanı, “Rəqəmsal məktəb”, şagird yerdəyişməsi və digər məsələlərlə bağlı olub.
91