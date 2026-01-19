 Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

Qafar Ağayev17:38 - Bu gün


Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun rəhbərliyi ilə Daxili Qoşunların 2025-ci ildə xidməti fəaliyyətinin yekunlarına dair əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müşavirəni giriş sözü ilə açan general-polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğuna, o cümlədən Daxili Qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, şəxsi heyətin sosial və maddi-texniki təminatının, xidmət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət göstərdiyini vurğulayıb.

Sonra daxili işlər nazirinin müavini – Daxili Qoşunların komandanı general-leytenant Şahin Məmmədov xidməti fəaliyyətin yekunları barədə məruzə ilə çıxış edib.

Bildirilib ki, hesabat ilində Daxili Qoşunlar qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqları məsuliyyətlə icra edib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mühafizə tədbirləri, minalanmış sahələrə keçmələrin qarşısının alınması istiqamətində görülən işlər xüsusi əhəmiyyət daşıyıb.

Məruzələrdə şəxsi heyətin döyüş, fiziki və ixtisas hazırlığının, idarəetmə və qarşılıqlı fəaliyyət bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən xüsusi-taktiki təlimlərin həm Daxili Qoşun hissələrinin, həm də polis orqanlarının birgə fəaliyyətinin səmərəliliyini daha da artırdığı diqqətə çatdırılıb.

Müşavirədə beynəlxalq əhəmiyyətli idman yarışları və kütləvi tədbirlər zamanı polis və Daxili Qoşunların şəxsi heyətinin peşəkar fəaliyyəti xüsusi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, ölkəmizdə keçirilən mötəbər idman turnirləri, beynəlxalq forumlar və digər irimiqyaslı tədbirlər dövründə ictimai asayiş və təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin edilib.

Müşavirəyə yekun vuran nazir V.Eyvazov ötən hesabat ilində DİN-in Daxili Qoşunlarının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, qarşıda duran vəzifələrdən danışaraq konkret tapşırıq və tövsiyələrini verib. Eyni zamanda əmin olduğunu bildirib ki, şəxsi heyət qarşıya qoyulan bütün vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcək.

Prezident İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülüb

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bank BTB-nin staqnasiyası: "beton" aktivlər və likvidlik problemləri

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

"Qurtuluş" Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

"Bank Melli Iran"-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar "ölməlidir": Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

"Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi" – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

