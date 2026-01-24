 Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib | 1news.az | Xəbərlər
Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

17:21 - Bu gün
Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

Lənkəranda köməksiz vəziyyətdə avtobus altında qalan şəxs xilas olunub.

1news.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə Lənkəran rayonunun Velədi kəndi ərazisində baş verib.

Sürücü 1970-ci il təvəllüdlü Taleh Abdin oğlu Məhərrəmov təmir işləri apararkən avtobus üzərinə düşüb, o, sıxılmış, köməksiz vəziyyətdə qalıb. Dərhal hadisə yerinə FHN-nin Cənub Regional Mərkəzinin xilasetmə hissəsinin xilasedicilərinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Görülən operativ tədbirlərlə avtobus altında sıxılaraq köməksiz vəziyyətdə qalan Taleh Məhərrəmov çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

