 Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:43 - Bu gün
Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda yanvarın 25-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacaq.

Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

Paylaş:
202

Aktual

Siyasət

Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Cəmiyyət

Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Vidadi Zeynalovun milyonluq əmlakları hərraca çıxarılır - SİYAHI

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

Bu gün, 17:21

Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 16:57

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 16:35

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Bu gün, 15:59

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb

Bu gün, 15:36

Xırdalanda mağazadan 7000 manatlıq məhsulu hissə-hissə oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 15:13

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Bu gün, 14:48

Abşeron və Gəncədə mağazaları talayan dəstənin üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 14:27

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Bu gün, 13:24

Neftin qiyməti 66 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 13:02

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:43

Ötən gün ölkədə qanunsuz 6 avtomat aşkarlanıb

Bu gün, 12:14

Bakıda narkotik vasitədən istifadə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 11:50

Özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:22

Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:51

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:23

Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 10:06

İranda etirazlar zamanı ölənlər və dəymiş ziyanla bağlı rəqəmlər açıqlanıb

23 / 01 / 2026, 17:51

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

23 / 01 / 2026, 17:48
Bütün xəbərlər