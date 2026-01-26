 Sumqayıtda maşın təmiri sexində yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Sumqayıtda maşın təmiri sexində yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

17:33 - Bu gün
Sumqayıtda maşın təmiri sexində yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda maşın təmiri sexində baş verən yanğın söndürülüb.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.

17:08

FHN-nin “112” qaynar xəttinə Sumqayıt şəhərində yerləşən avtomobil təmiri sexində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.

Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər görülür.

Əlavə məlumat veriləcək.

