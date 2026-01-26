Sumqayıtda maşın təmiri sexində yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
Sumqayıtda maşın təmiri sexində baş verən yanğın söndürülüb.
Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.
17:08
FHN-nin “112” qaynar xəttinə Sumqayıt şəhərində yerləşən avtomobil təmiri sexində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Qeyd edilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.
Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər görülür.
Əlavə məlumat veriləcək.
